Trani, resti di un topo in Via San Giorgio
Trani, resti di un topo in Via San Giorgio

Trani, resti di un topo in Via San Giorgio

L'avvistamento in pieno centro, a pochi passi da Piazza Plebiscito

sabato 18 ottobre 2025 19.56
Ancora un avvistamento di "topi", o meglio di "una carcassa di topo" e purtroppo non è la prima volta che ci pervengono segnalazioni su questo argomento. A "infestare le strade tranesi", questa volta, i resti di un ratto che si trova alla fine di una delle vie più trafficate del centro: Via San Giorgio, a pochi passi da un tombino, poco prima dell'attraversamento per Piazza Plebiscito. Secondo alcuni passanti il corpo dell'animale giacerebbe lì da qualche ora, come testimonierebbe anche il sangue rappreso che avvolge il roditore.
“Lato Mare”: pianoforte e violino celebrano la Puglia a Palazzo delle Arti “Beltrani”
18 ottobre 2025 “Lato Mare”: pianoforte e violino celebrano la Puglia a Palazzo delle Arti “Beltrani”
Ponte Lama, Azione Trani: "Subito un percorso sicuro per l'ospedale e navette per i residenti "
18 ottobre 2025 Ponte Lama, Azione Trani: "Subito un percorso sicuro per l'ospedale e navette per i residenti"
Intervento di Vigili del Fuoco e 118 in piazzetta Imbriani, donna trovata priva di vita in casa
18 ottobre 2025 Intervento di Vigili del Fuoco e 118 in piazzetta Imbriani, donna trovata priva di vita in casa
La prevenzione ti salva: al fianco delle donne per l'Ottobre Rosa 2025
18 ottobre 2025 La prevenzione ti salva: al fianco delle donne per l'Ottobre Rosa 2025
Tragedia a Trani: 38enne trovato senza vita in un B&B
18 ottobre 2025 Tragedia a Trani: 38enne trovato senza vita in un B&B
Torna "Venerdì a Teatro ": la rassegna amatoriale a Trani
18 ottobre 2025 Torna "Venerdì a Teatro": la rassegna amatoriale a Trani
Debora Ciliento a Trani: "Il nostro obiettivo fondamentale sono le persone "
18 ottobre 2025 Debora Ciliento a Trani: "Il nostro obiettivo fondamentale sono le persone"
Adriatica Trani pronta all’esordio casalingo: sabato la seconda giornata di campionato contro la New Volley Modugno
18 ottobre 2025 Adriatica Trani pronta all’esordio casalingo: sabato la seconda giornata di campionato contro la New Volley Modugno
Ambito, riparte il percorso formativo di alfabetizzazione digitale
18 ottobre 2025 Ambito, riparte il percorso formativo di alfabetizzazione digitale
A Trani il progetto "Dopo di Noi " diventa realtà: al via il Co-Housing per la disabilità
18 ottobre 2025 A Trani il progetto "Dopo di Noi" diventa realtà: al via il Co-Housing per la disabilità
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.