Trani, resti di un topo in Via San Giorgio
L'avvistamento in pieno centro, a pochi passi da Piazza Plebiscito
sabato 18 ottobre 2025 19.56iReport
Ancora un avvistamento di "topi", o meglio di "una carcassa di topo" e purtroppo non è la prima volta che ci pervengono segnalazioni su questo argomento. A "infestare le strade tranesi", questa volta, i resti di un ratto che si trova alla fine di una delle vie più trafficate del centro: Via San Giorgio, a pochi passi da un tombino, poco prima dell'attraversamento per Piazza Plebiscito. Secondo alcuni passanti il corpo dell'animale giacerebbe lì da qualche ora, come testimonierebbe anche il sangue rappreso che avvolge il roditore.