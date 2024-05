1094-2024: da 930 anni nel cuore dei tranesi, una mostra dedicata a San Nicola pellegrino

In occasione del 930° dell'arrivo in Trani e della sua salita al cielo, in onore del santo patrono Nicola il Pellegrino, la confraternita omonima organizza una mostra circa la devozione domestica che i fedeli prestano nei riguardi del loro santo protettore. Nella stessa saranno esposte le sculture di ogni tipo e materiale che abbiano appartenenza familiare. Il fine è quello di sensibilizzare al culto attraverso ciò che gli artisti hanno realizzato con le proprie mani, nei secoli. Un sano esempio è dato da una delle tante famiglie protagoniste della mostra. Dal 1895, di generazione in generazione, ogni membro familiare è invitato a compiere il segno della croce al passaggio davanti all'immagine del Patrono, esposta al centro della scalinata centrale del proprio Palazzo. Ogni giornata inizia con l'affidamento al santo della misericordia per chiedere un aiuto, per affidarsi e per mettersi nelle mani di un potente intercessore presso Dio.Appuntamento a lunedì 20 maggio in Cattedrale. Ore 19:00. Solenne celebrazione Eucaristica; ore 20:00 Benedizione della mostra di esposizione di statue e campane raffiguranti il nostro Patrono.Invito esteso a tutta la Cittadinanza