Esplosi fuochi d' artificio abusivi davanti alla Villa comunale

Erano circa le 21:00 - momento di punta delle passeggiate serali - e nella piazza antistante il carcere femminile e la Villa Comunale è stata esplosa una batteria di fuochi d'artificio, brillata per metà. Giunta tempestivamente sul posto la Polizia locale con i Vigili urbani a presidiare e isolare tutta la zona, è stato necessario attendere gli artificieri per rimuoverne ogni residuo, proprio per evitare ogni tipo di rischio per i passanti.