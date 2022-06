Residui di fuochi d'artificio a Colonna, interviene la Capitaneria di Porto

«Vergognoso». Esordisce così il consigliere di opposizione Andrea Ferri (Fdi) denunciando quanto comunicato anche dalla redazione di Traniviva circa i residui dei fuochi d'artificio che hanno raggiunto anche la spiaggia di Colonna.«Ecco cosa è arrivato a riva a Colonna! Il mare è pieno di questi resti. Residui di involucri di fuochi d'artificio, tappi e schegge di plastica. La capitaneria di porto ha verbalizzato, fotografato e filmato tutto, consigliando (mi riferiscono) la non balneazione ai bambini.Immagino che le sigle ambientaliste (non al governo) insorgeranno per questa oscenità. Bisogna sempre garantire sicurezza e salvaguardia dell'ambiente soprattutto se le manifestazioni sono patrocinate dal Comune».