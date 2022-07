Ritornano i "fuochi" di Sant'Anna per la felicità dei tranesi

Un tripudio di colori e luci hanno animato ieri sera il Porto di Trani: lo spettacolo pirotecnico a cura della Firelight Srl in occasione della festività di Sant'Anna hanno suscitato calorosi apprezzamenti dal pubblico presente che ha fotografato e poi postato sui social foto e video. Uno spettacolo attesissimo considerato che erano due anni che Trani come il resto d'Italia non viveva le sue feste come tradizione comanda: messa solenne, processione per le vie del centro e infine fuochi d'artificio a conclusione dei festeggiamenti. Chi è di Trani lo sa bene: le "batterie" di Sant'Anna sono da sempre uno dei momenti più attesi dell'estate. A volte molto più apprezzate di quelle della festa patronale per durata e "rumorosità". E quelle di ieri si sono fatte sentire abbondantemente!(Copyright CdL)