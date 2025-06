Fuochi d’artificio improvvisati accendono il cielo di via Andria

Ieri sera in scena uno spettacolo non autorizzato tra stupore e polemiche

È successo nella serata di ieri, poco prima delle ore 21, in un tranquillo giorno feriale: senza alcun preavviso, né segnalazione ufficiale, un'esplosione di fuochi d'artificio ha illuminato il cielo sopra il quartiere di via Andria, lasciando i residenti tra lo stupore e la preoccupazione.Secondo numerose segnalazioni, l'evento sarebbe durato diversi minuti e avrebbe richiamato decine di persone in strada, colte alla sprovvista dai rumori assordanti e dai giochi di luce. Non si trattava di alcuna celebrazione ufficiale, e l'assenza di comunicazioni da parte del Comune ha immediatamente sollevato interrogativi sull'autorizzazione e la sicurezza dello spettacolo.«Sembrava Capodanno, ma senza avviso. Chi garantisce la sicurezza di queste iniziative improvvisate?», ha dichiarato un residente preoccupato. Se confermata l'assenza di permessi, l'episodio potrebbe configurare gravi violazioni in materia di ordine pubblico e sicurezza.