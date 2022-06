La ditta Senatore Firewirk vince l'edizione 2022 del Festival dell'Arte Pirotecnica

È la ditta Senatore Fireworks di Cava dei Tirreni la vincitrice dell'edizione 2022 del festival dell'arte pirotecnica di Trani.La manifestazione si è rivelata ancora una volta un gran successo con migliaia di spettatori che hanno gremito l'area portuale dal 24 al 26 giugno per ammirare i quattro spettacoli a cura della ditta Senatore, la Pirolandia di Giuseppe La Rosa da Bagheria, la Pirotecnica dei F.lli Pannella da Ponte in provincia di Benevento e la Pirotecnica salernitana di Pepe Luca e Figli da Sala Consilina.L'associazione turistico Incanto ha saputo regalare anche quest'anno tre giorni di magia e divertimento con un ritorno d'immagine per la città di Trani non indifferente.(Foto icona di Antonio Cassanelli)