Residui dei fuochi d'artificio raggiungono la riva del lido Colonna

I residui dei fuochi d'artificio degli spettacoli di questi giorni a Trani sono finiti in mare raggiungendo spinti dalla corrente fino alla riva del lido Colonna. A segnalarlo alcuni bagnanti che si stanno godendo un po' di relax sulla spiaggia tranese con la conseguenza che in molti hanno preferito non tuffarsi.Più di una volta le associazioni ambientaliste hanno posto attenzione sui fuochi e l'impatto che questi causano sull'ambiente. Si ricordino infatti l'enorme quantità di rifiuti generati dagli stessi, soprattutto per quei fuochi che vengono detonati in mare. L'alluminio, infatti, a contatto con l'acqua salata del mare, può modificarsi e rilasciare sostanze nocive. Inoltre, il contenitore, generalmente costituito da cartone e alluminio si disperde nell'ambiente e in mare, costituendo un vero e proprio problema ambientale e alimentando l'inquinamento già esistente.