Fuochi d'artificio sul braccio, il comitato Feste Patronali: "L'area è sotto controllo"

"Nel breve tempo di una pausa l'area interessante dal lancio dei fuochi d'artificio in occasione della festa patronale di San Nicola Pellegrino è stata violata dai cittadini nonostante la delimitazione dal nastro bianco e rosso": è quanto ha dichiarato uno degli esponenti del Comitato Feste patronali impegnato in questi giorni nella organizzazione e gestione della festa del santo patrono.Come di consueto l'area del braccio riservata in questi giorni di festa al lancio dei fuochi d'artificio è tenuta sotto presidio e sotto controllo anche per evitare che eventuali residui dei fuochi pirotecnici possono costituire un potenziale pericolo per i chiunque.Questa mattina , in un momento di pausa, l'area comunque delimitata dal nastro segnaletico è stata violata dai bagnanti , suscitando il disappunto e la protesta di alcuni cittadini.In poco tempo l'area è stata sgomberata e nuovamente ne è stato impedito l'accesso