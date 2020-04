50esimo anniversario dell'Earth Day, sen. Messina: «Possiamo essere i protagonisti di una nuova stagione»

La ricorrenza del 50esimo anniversario dell'Earth Day si inserisce quest'anno in uno scenario del tutto inaspettato, quello critico dell'emergenza epidemiologica. Se da un lato questa crisi ha fatto emergere con forza le distorsioni derivanti da un modello di sviluppo insostenibile sotto il profilo sociale, economico, ambientale ed etico, dall'altro ci offre un'occasione irrinunciabile per ripensare in profondità la nostra maniera di vivere ed intendere la funzione dell'uomo e della società sulla Terra.Il blocco forzato delle nostre attività ci mette dinanzi a una scelta epocale: accontentarsi di riaccendere il motore della crescita lenta e diseguale che ha caratterizzato gli ultimi decenni, oppure dare vita a grandi cambiamenti. Il grande paradigma del Green New Deal già avviato nei mesi scorsi diverrà la prospettiva principale da cui osservare il mondo. La sostenibilità dovrà essere il lume di un nuovo ragionamento collettivo. Un ragionamento che sappia anteporre il bene comune, la giustizia sociale e la tutela dell'ambiente e della diversità biologica.Possiamo essere i protagonisti di una nuova stagione di diritti e libertà all'insegna del rispetto dell'essere umano e della natura. Sarà fondamentale avere una visione lungimirante delle grandi trasformazioni in atto e avere la capacità di dare una direzione precisa al cambiamento. Una direzione che non ripercorra gli errori del passato ma ne faccia tesoro.