69° Anniversario del Venerabile Don Pasquale Uva: una giornata di riflessione e spiritualità

Convegno e messa solenne per onorare l'eredità di Don Uva, unendo istituzioni, chiesa e comunità nel ricordo del fondatore dell'Opera Don Uva

Il 13 settembre 2024 nella ricorrenza del 69° anniversario della nascita al cielo del venerabile don Pasquale la Congregazione Ancelle Divina Provvidenza in collaborazione con l'Arcidiocesi di Trani – Barletta Bisceglie Universo Salute Opera don Uva, Fondazione SECA e il Patrocinio del Comune di Bisceglie hanno organizzato una giornata di riflessione sulla figura del Venerabile don Pasquale Uva articolata in due momenti.Al mattino dalle 9 alle 12 presso la Sala Convegni Vecchia Amministrazione dell'Opera Don Uva è prevista una giornata di riflessione sul tema "Don Uva: l'eredità". Le relazioni degli autorevoli convegnisti approfondiranno il tema dell'attualità del messaggio di don Pasquale Uva evidenziando aspetti della sua instancabile opera e come gli stessi siano ancora attuali pur nelle profonde trasformazioni subite dalla società.Il programma del Convegno prevede dopo i saluti del Sindaco della Città di Bisceglie Avv. Angelantonio Angarano, del Presidente del CdA di Universo Salute dott. Giancarlo Pecoriello, del Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie don Sergio Pellegrini, della Superiora della Congregazione Ancelle delle Divina Provvidenza suor Santina Sabia, le relazioni di Suor Ibetts Gamboa Alanya della Congregazione Ancelle Divina Provvidenza sulla "Tenacia di don Pasquale Uva"; don Giuseppe Abbascià Rettore della Cattedrale di Bisceglie su "L'Opera e la spiritualità del canonico don Pasquale Uva"; Professor Francesco Giorgino Docente di Comunicazione e Marketing Università Luiss su "La Pedagogia comunicativa"; dott. Paolo Telesforo Vice Presidente Esecutivo di Universo Salute srl "È ancora attuale l'eredità lasciata da don Uva?"Nel pomeriggio invece alle ore 19 presso la Concattedrale di Bisceglie S.E. Rev.ma Monsignor Leonardo officerà una messa solenne rientrante nel settenario dedicato alla B.V.M. Addolorata con la partecipazione delle Ancelle della Divina Provvidenza accompagnate da alcuni ospiti e dal personale della struttura e dalle Associazioni di volontariato Avo e Unitalsi, del clero diocesano, delle autorità cittadine, della Confraternita dei Santi Martiri Protettori, della Confraternita della Beata Vergine Maria Addolorata e dell'Associazione Femminile della Beata Vergine Addolorata.