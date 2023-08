A Bisceglie dal 9 agosto l'iniziativa "I 39 scalini - Cinema sulla scalinata"

Programma "I 39 scalini -Cinema sulla scalinata"

La libreriapromuove, insieme a, una rassegna di cinema all'aperto che si terrà a Bisceglie a partire, con il patrocinio dell'e la collaborazione di. Il progetto, nato da un'idea di, si avvale della direzione artistica die si articola in otto serate di agosto, con la proiezione di altrettanti lungometraggi.Il titolo della rassegna,, allude alla suggestiva sede in cui, a partire dalle, avranno luogo le proiezioni, ovvero lache congiunge via Cristoforo Colombo con via Porto, nei pressi del parco delle Beatitudini, citando il titolo originale di un noto thriller didel 1935, The 39 Steps. Non è un caso il riferimento al maestro britannico della suspense, ritenuto uno tra i più importanti registi della storia del cinema, poiché la rassegna si apre mercoledì, proprio con uno dei suoi più famosi capolavori, ovvero, inserito nel 2007 dall'American Film Institute al nono posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi. Si prosegue giovedìcon uno dei film più divertenti della storia del cinema,, diretto da, maestro della commedia brillante americana e interpretato dall'irresistibile. Mercoledìè la volta di un film imperdibile,di, un cult del cinema americano di fantascienza degli anni cinquanta, mentre giovedìè in programma, la commedia diche si è aggiudicata ben quattro Premi Oscar: miglior film, miglior regista, migliore sceneggiatura originale e miglior attrice protagonista aDopo una breve incursione nei classici degli anni 50, 60 e 70, nella seconda parte della rassegna si passa ad alcune delle proposte più interessanti del cinema contemporaneo internazionale, come nel caso del film in programma lunedì, sempre alle ore 21,, del maestro giapponese, premiato con la Palma d'oro al Festival di Cannes del 2018. Si prosegue martedìcon il documentario sulla vita del cantautore britannico, scritto, diretto e prodotto da, primo film biografico ufficialmente autorizzato dagli eredi di Bowie, presentato in anteprima al Festival di Cannes 2022. Mercoledìè la volta dell'italianodiretto dae presentato fuori concorso alla 79ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, per concludere in bellezza con un omaggio alla poesia del cinema di, lo straordinario lungometraggio d'esordio del cineasta pugliese, che purtroppo ci ha lasciato il 3 aprile scorso e a cui intendiamo rendere omaggio, per il grande esempio di libertà che ha rappresentato attraverso la sua instancabile attività di regista, sceneggiatore, produttore, attore, esercente cinematografico e operatore culturale mai asservito al potere.Le proiezioni si svolgeranno sempre alle ore 21 sulla, nei pressi del parco delle Beatitudini. Il costo del biglietto per una singola proiezione è di, mentre il costo dell'abbonamento alle 8 proiezioni è diLa donna che visse due volte (1958)Alfred HitchcockHollywood Party (1968)Blake EdwardsL'invasione degli ultracorpi (1956)Don SiegelIo e Annie (1977)Woody AllenUn affare di famiglia (2018)Hirokazu KoreedaBowie: Moonage Daydream (2022)regia di Brett MorgenSiccità (2022)regia di Paolo VirzìOdore di pioggia (1989)Nico Cirasola--------------------------------------------Scalinata Parco delle Beatitudinivia C. Colombo, BisceglieOrario spettacoli:Abbonamento 8 film:Posto unico:Info e prevendita:Acquista qui i tuoi biglietti: Scalinata Parco delle Beatitudini (diyticket.it)