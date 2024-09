"A cena in bianco”: l'evento in Via Mario Pagano il 6 settembre

"A cena in bianco" è il titolo dell'iniziativa in programma per venerdì 6 settembre alle 20 in Via Mario Pagano. L'evento è gratuito e gode del patrocinio del Comune di Trani.«Abito qui – ha spiegato Annamaria Barnabà, l'organizzatrice - e per inclinazione caratteriale sono molto socievole. Siamo soliti intrattenerci per strada, scambiare due chiacchiere. Questa iniziativa vuole essere un esperimento di socializzazione e di valorizzazione del centro storico, un momento di partecipazione popolare, convivialità e di amicizia, nell'intento di favorire lo scambio di idee e di cibo. Un tempo si faceva così. Gli abitanti dei sottani – ha raccontato Annamaria - si incontravano e condividevano il cibo. Voglio ringraziare il Sindaco di Trani e l'Assessore Cecilia Di Lernia, in particolare, perché ha apprezzato l'idea e ha collaborato fattivamente per la sua realizzazione affiancandoci in tutte le fasi, incoraggiandoci e sostenendoci».Poche semplici regole: vestirsi di bianco, portare da casa tavoli e sedie, allestire il proprio tavolo di colore bianco, con tovaglie, tovaglioli, piatti e bicchieri compostabili, provvedere da sé alla propria cena e beverage, portare decorazioni sempre in bianco.Al termine della serata, ciascuno raccoglierà in un sacchetto la propria spazzatura per lasciare tutto completamente pulito. Il tavolo più bello sarà premiato dalla giuria con un omaggio, a cura della storica corniceria di Matteo Tedeschi.C'è tempo per prenotarsi fino al 5 settembre.Per informazioni e adesioni: 3494658762/3491760374.