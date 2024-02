A lezione con i Carabinieri: nella Bat incontri sulla cultura della legalità

Tornano tra i banchi di scuola iper svolgere diversi incontri con gli studenti di diversi istituti di formazione in attuazione di un consolidato progetto attuato annualmente dall'Arma dei Carabinieri presso lepresenti sul territorio nazionale.Gli incontri avvenuti all'interno delle aule scolastiche hanno avuto come obiettivo principale quello di trasmettere ai giovani il tema della legalità intesa come rispetto delle regole e delle persone. Sono stati affrontati molti altri temi e problematiche di grande attualità come l'utilizzo di internet e dei social network unitamente ai rischi connessi, la tematica del bullismo, del cyberbullismo e del "body-shaming", sensibilizzando fortemente gli alunni al ripudio ed alla ferma denuncia di condotte di tal genere.Numerose sono state le domande da parte degli alunni bramosi di conoscere la vita militare e l'Arma dei Carabinieri, che grazie alla visione di un filmato istituzionale che ne descrive organizzazione e compiti, hanno potuto apprendere il senso dell'essere militare e la fedeltà, la responsabilità nonché il sacrificio per la Patria e le Istituzioni.