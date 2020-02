A Luna di Sabbia Nicola De Dominicis e la sua raccolta di racconti "Una dolcezza inquieta"

Sarà presentato sabatopresso la Libreria Luna di Sabbia (in via Mario Pagano 193/195) di Trani (BAT), la raccolta di racconti(Les Flaneurs Edizioni) di. A dialogare con l'autore sarà Ilaria De Marinis. L'evento è a ingresso libero e avrà inizio alle ore 19.00.Questi sei racconti ci spingono a riflettere su quanto sia potente la forza delle parole. Che siano lette, scritte, sussurrate o perfino non dette, esse danno forma ai contenuti e generano dei cambiamenti. E così, senza neanche riuscire a spiegarne il motivo, si concepiscono mondi visivi, si mutano le proprie abitudini, si mettono in atto strategie, si recupera la propria identità smarrita. Tra il realistico e l'onirico, con uno stile fresco e leggero, l'autore affronta temi importanti quali l'arte, la politica, la cultura, l'amore, nella forma più pura e poetica quasi come se la penna avesse il magico potere di farlo tornare bambino, mostrandogli e mostrandoci una realtà capovolta.è nato a Castellana Grotte nel 1985. Laureato in Filologia moderna e diplomato presso l'Archivio di Stato di Bari in Archivistica, paleografia e diplomatica. Ha fre­quentato laboratori di teatro e scrittura creativa e ha partecipato a vari concorsi letterari. Nel 2010 si è posizionato tra i primi dieci classificati del premio nazionale di poesia "de Palchi-Rai­ziss". Gestisce una sua pagina Facebook, L'estraneo perfetto, con cui condivide pensieri e poesie con i suoi lettori.