A Ognissanti Leoluca Orlando presenta il suo libro "Enigma Palermo"

Il noto giurista e ex sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, presenterà il suo libro più recente, "Enigma Palermo: La politica, la paura, il futuro. Storia di una città e del suo sindaco," il prossimo 4 dicembre alle ore 17:00 presso Ognissanti a Trani.



In questo dialogo avvincente con la giornalista Costanze Reuscher, Orlando rivive i momenti chiave della sua carriera politica e della storia di Palermo, dalla "Primavera di Palermo" agli anni di Tangentopoli. Il libro offre uno sguardo approfondito sulla lotta contro la mafia, la rinascita civile e una riflessione critica sull'attuale panorama politico del Sud in Europa.



Una l'opportunità per esplorare l'"enigma" di Palermo attraverso gli occhi e le parole di Leoluca Orlando e la partecipazione di Sebastiano De Feudis moderatore dell'evento.



Partecipazione gratuita.



Per maggiori informazioni

Ognissanti Trani,

Via Banchina al Porto, 8

0883 1750000

76125, Trani.