In allestimento una mostra delle Caterinette: si cercano abiti in miniatura

L'Associazione Culturale Forme è lieta di annunciare un'iniziativa legata alla storica tradizione delle Caterinette di Trani, in occasione della manifestazione che si terrà il 23 novembre in sede da definire. Stiamo cercando i preziosi abiti in miniatura realizzati dalle allieve delle scuole di sartoria come prova d'esame, a conclusione del loro percorso di formazione.Le Caterinette di Trani rappresentano una tradizione antica e affascinante: le giovani ragazze che desideravano diventare sarte dovevano dimostrare la loro abilità nel cucito e nella confezione di abiti attraverso la creazione di piccoli modelli, realizzati con cura e attenzione ai dettagli. Questi abiti in miniatura, una volta completati, rappresentavano il loro esame finale e consentivano loro di ottenere l'attestato di sartoria, simbolo di competenza e professionalità.Molte di queste miniature sono state probabilmente conservate dalle stesse sarte o tramandate all'interno delle famiglie. Per questo motivo, l'Associazione Culturale Forme rivolge un appello a tutti i cittadini tranesi che possiedono ancora questi piccoli capolavori di sartoria: vi invitiamo a mettervi in contatto con noi per contribuire all'allestimento di una mostra speciale dedicata alle Caterinette, che si terrà durante la manifestazione del 23 novembre.Sarà un'occasione unica per celebrare questa tradizione artigianale e per far rivivere, attraverso l'esposizione degli abiti in miniatura, un pezzo importante della storia culturale e sociale della nostra città.Per chi fosse in possesso di queste preziose miniature, contatti pure l'associazione al numero 3450720314.Vi aspettiamo numerosi per rendere omaggio a questa antica e affascinante tradizione delle Caterinette di Trani!