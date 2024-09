Al via il 16 settembre la European Mobility Week

La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, (FIAB), insieme alle associazioni Atletica Tommaso Assi, Latin Movement, Fortitudo Trani e al Comune di Trani, è riuscita nell'impresa di portare a Trani un evento di portata europea, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini ad adottare degli stili di vita e d una mobilità più sostenibili. L'obiettivo è quello di rendere consapevole la popolazione su quanto le abitudini di ognuno possano impattare in termini di inquinamento e su quali siano le alternative sostenibili che possano non solo ridurre l'inquinamento, ma anche migliorare la qualità di vita della città. Di seguito il comunicato stampa FIAB:"Egr. DirettoriSpettabili RedazioniLa FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), attraverso la propria sezione di Trani, organizza insieme al Comune di Trani, Atletica Tommaso Assi, Latin Movement e Fortitudo Trani la Settimana Europea della Mobilità (European Mobility Week) un'iniziativa europea che si svolge dal 16 al 22 settembre, che mira a sensibilizzare i cittadini sull'importanza di una mobilità sostenibile e di stili di vita attivi.Questo evento europeo offre un'opportunità unica per le città: quella di mostrare l'impegno per un trasporto urbano sostenibile e di presentare ai propri cittadini soluzioni alternative per ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità della vita urbana.L'obiettivo è di coinvolgere attivamente le associazioni sportive e culturali locali in una serie di eventi e attività, con l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile, lo sport e il benessere fisico.Per l'occasione saranno organizzati i seguenti eventi:Giovedì 12 Settembre alle ore 16.00 presso la sala Tamborrino - Palazzo di Città:Presentazione alla stampa della Settimana Europea della Mobilità con l'intervento dell'assessore avv. Leo Amoruso con delega allo Sport e Ambiente, Avv. Cecilia Di Lernia con delega alla Mobilità Sostenibile della Città di Trani, Nicola Caputo Referente Fiab Trani.Mercoledì 18 settembre ore 18:00 presso la Sala Maffuccini della Biblioteca Comunale Giovanni Bovio di TraniDibattito sui corretti stili di vita: Alimentazione, Sport ed Educazione civica con la partecipazione del:Dott. Cristoforo Vania - Specialista in PediatriaDott.ssa Debora Cilento - Ass. ai Trasporti Regione PugliaAvv. Cecilia di Lernia - Ass. alla Mobilità Sostenibile Città di TraniAvv. Leo Amoruso - Ass. all'Ambiente e Sport Città di TraniDott.ssa Monica Fontavive - Esperto Promotore della Mobilità CiclisticaIng. Francesco Venezia - Coordinatore Fiab Puglia BasilicataSabato 21 Settembre - Giornata dello Sport Memorial "Giacomo Basso" presso Piazza Marinai d'Italia dalle 16 alle 19.Tornei Volley, Basket, Corsa Ostacoli, Lancio del Vortex, Duathlon, Corso di Nuoto, Esibizioni di Street Dance.Domenica 22 Settembre – Giornata della BiciRaduno alle ore 9:30 in Piazza Plebiscito: ciclo passeggiata per le strade di Trani per piccoli e adulti con lo staff di Fiab Trani e tutte le associazioni partecipanti. Percorso facile e adatto a tutti.Le attività sono completamente gratuite e rivolte a tutta la cittadinanza!Per maggiori informazioni contattare Fiab Trani attraverso i canali social."Trani 11 Settembre 2024"Le parole del referente della FIAB Trani, Nicola Caputo, che esprime soddisfazione per l'organizzazione dell'evento: "Cogliamo l'occasione per ringraziare il Comune di Trani per la disponibilità di spazi e il sostegno logistico.Nello specifico si ringrazia l'Assessorato allo Sport ed Ambiente del Comune di Trani, nella persona dell'Avv. Leo Amoruso, referente del progetto, che si è dimostrato subito disponibile a candidare la città di Trani alla Settimana Europea della Mobilità e l'Assessorato alla Mobilità Sostenibile, nella persona dell'Avv. Cecilia di Lernia, per la collaborazione nella gestione organizzativa dell'evento."