Proseguono le attività di "Noi in biblioteca con voi"

Proseguono le attività derivanti dal progetto "Noi in biblioteca con voi" cofinanziato da Fondazione Con Il Sud e il Centro per il Libro e la Lettura (Bando "Biblioteche & Comunità III^ Edizione" – 2023-BIB-00311).Quarto mese di programmazione su due anni di eventi come previsto nel progetto, nei prossimi giorni le associazioni compartecipanti attueranno le loro attività nelle seguenti date:Auser Cultura: 23 agosto, con inizio alle ore 20:30, proiezione del film/commedia in vernacolo "Quènd u maroieite è poveriedde, mènghe la megghiàere u poutè vedàie" interpretato da "Gli SPI…ritosi", presso il Centro Polivalente per anziani Villa Guastamacchia di Trani;Il Treno Del Sorriso: 30 agosto, dalle ore 17:00, presso il Centro Polivalente Villa Guastamacchia di Trani, "Ninna Nara", workshop di scrittura, lettura e sperimentazione tenuto da Kedy (Claudia), riservato alle mamme e ai papà accompagnati dai loro bambini da 0 a 7 anni.