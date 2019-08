A settembre torna il Trani Film Festival

Da settembre torna l'appuntamento con il TraniFilmFestival, giunto alla sua ventesima edizione. Quest'anno la kermesse cinematografica diretta da Beppe Sbrocchi proporrà una serie di appuntamenti per celebrare i suoi primi 20 anni di attività. Le prime giornate, dedicate ad un vero e proprio rendez-vous, si terranno dall'11 al 14 settembre. L'evento dovrebbe tenersi negli spazi del Monastero Colonna: la direzione del festival attende conferme o smentite dall'amministrazione comunale. Si proseguirà successivamente nei mesi di ottobre, novembre e dicembre con le attuali sezioni del festival. E' possibile scaricare l'entry form al concorso di short film dalla pagina Facebook oppure richiederla a info.trafilmfestival@gmail.com.Con tutta probabilità sarà inserita una nuova sezione per la promozione dell'Archivio del TranifilmFestival dichiarato nell'anno 2016 di rilevante importanza per interesse storico e cultrale dal Ministero dei Beni Culturali e dalla Soprintendenza Archivistica di Puglia e Basilicata.Le sezioni in programma sono: "TrFF Kine Competition", a sua volta suddiviso in Clipping, Taglia Corta - Short Films, Taglia Media - Medium Films, Miglior Film Italiano, Opere Prime e Cinema Doc Dziga Experience; il premio cinematografico Stupor Mundi, il premio "Titoli di Coda - Rosangela Zaccaria"; la rassegna "D-Movie - Dissimile ma non diverso"; la mostra fotografica cine antropologica; la "Prospettiva Nievskij nr. 46", finestra sulle produzioni internazionali penalizzate da distribuzioni e mercato."I cambiamenti rivoluzionari nel mondo e nell'industria cinematografica", spiega Beppe Sbrocchi, "sono stati armonizzati con le sezioni che rappresentano il festival nella sua caleidoscopicità".