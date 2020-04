A Trani avviati gli interventi di disinfestazione antilarvale

"Oltre alla eccezionale attività di sanificazione avviata oramai da settimane dall'AMIU in tutta la nostra città per fronteggiare lo stato attuale di emergenza per il COVID 19, i dipendenti della stessa società, nell'ambito del rapporto contrattuale in essere con il Comune, dal 30 marzo hanno avviato il 2° trattamento di disinfestazione e disinfezione, con valenza antilarvale sull'intero territorio Comunale utilizzando prodotti contenenti i principi attivi conformi alle disposizioni impartite dal Servizio di igiene Pubblica della ASL Bat. Continuano gli sforzi della società Tranese nell'interesse dei nostri concittadini."