A Trani coprifuoco prima delle 22. Bottaro: «Troppa gente in giro il pomeriggio»

A Trani il coprifuoco sarà anticipato di gran lunga prima delle ore 22. Lo fa sapere nel corso di un'intervista il sindaco Amedeo Bottaro, affiancato dal Prefetto della Bat Maurizio Valiante, oggi a Trani per la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.Sono ore di attesa queste per la firma del nuovo Dpcm che fisserebbe alle ore 22 il coprifuoco in tutta Italia. «Proveremo come sempre ad anticipare gli altri - fa sapere il primo cittadino - e quindi anticipare oltre le 22, questo Dpcm ce lo consente, stiamo aspettando la pubblicazione. Se è vero che non ci sarà più limite di orario, questa volta anticiperò notevolmente rispetto alle 22 quella che è la misura che abbiamo già adottato e dove dire che sta già funzionando». Una misura necessaria «per non avere più tanta gente in giro il pomeriggio».Il sindaco si è poi appellato al senso di responsabilità di tutti i cittadini: «La situazione è tra quelle maledettamente difficili, o ne usciamo facendo fronte compatto con la grande capacità di auto difenderci altrimenti non ci sarà zona rossa che tenga».