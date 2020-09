A Trani il segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti

L'appuntamento stasera in Piazza Libertà

Venerdì 11 settembre, alle ore 19.00, in Piazza Libertà, il segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti sarà a Trani con il candidato sindaco per la città di Trani Amedeo Bottaro per sostenere la candidatura di Michele Emiliano, candidato alla presidenza della Regione Puglia. L'evento sarà moderato da Salima Greca, militante del partito cittadino.