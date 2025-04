A Trani nasce il Comitato per la campagna referendaria

CGIL Camera del Lavoro

CGIL SPI

ACLI

ANPI Trani

AUSER

CON

Etica e Politica

Hub Portanova

Hastarci

Legambiente

Libera

OASI 2

PD

Sinistra Italiana

Trani Bene Comune

Il 9 aprile, presso la Camera del Lavoro di Trani, si è costituito ufficialmente il Comitato promotore della campagna referendaria, che coinvolgerà il territorio in un ampio percorso di informazione e mobilitazione.L'iniziativa, promossa dalla CGIL e sostenuta da diverse realtà associative, comitati civici e forze politiche progressiste locali, punta a rafforzare la partecipazione democratica e a rimettere al centro del dibattito pubblico i temi fondamentali del lavoro e della cittadinanza. Cinque i quesiti referendari su cui si è aperta la campagna: quattro riguardano direttamente i diritti dei lavoratori – dalla sicurezza alla giusta causa, passando per l'uso dei contratti – e uno verte sul tema della cittadinanza."Non possiamo restare in silenzio di fronte a un mondo del lavoro sempre più precario e insicuro – afferma il Comitato – Per questo saremo nelle piazze, nei quartieri tra la gente, con banchetti, volantinaggi e assemblee pubbliche. Vogliamo spiegare perché votare SI il giorno 8 e 9 giugno è un atto di responsabilità e di giustizia sociale."Il Comitato annuncia che, già partire da sabato 12 Aprile, dalle h. 10.00 alle h. 13.00, sarà in Piazza della Repubblica con l'allestimento di un gazebo, per incontrare le cittadine e i cittadini. Nei prossimi giorni, saranno calendarizzati altri eventi informativi e momenti di confronto, aperti a tutta la cittadinanza.Queste le Associazioni e forze politiche che hanno deciso di aderire.Resta ben inteso che questo Comitato resterà a disposizione per l'inserimento di altre Associazioni e/o partiti che vorranno compiere insieme a noi questo cambiamento di rotta per dare speranza nella progettualità futura, come diritto di ogni persona