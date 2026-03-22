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Politica

Referendum sulla Giustizia 2026, affluenza ore 12: a Trani ha votato il 14,32%

Seggi aperti fino alle 23. Prossimo aggiornamento ore 19

Trani - domenica 22 marzo 2026 12.08
Sono incominciate alle ore 7:00 di questa mattina le operazioni di voto per il Referendum sulla Giustizia anche a Trani. I seggi resteranno aperti fino alle ore 23 di questa sera. Sarà possibile votare anche domani, lunedì 23 marzo, dalle ore 7:00 fino a chiusura delle urne alle ore 15:00.

Trattandosi di un referendum di tipo confermativo, non è previsto alcun quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.

Alle ore 12 è stato diffuso il primo dato ufficiale sull'affluenza nei comuni della provincia.

Dati affluenza - Rilevazione ore 12:00 - 22 Marzo


Città: Trani 14,32%

Secondo la rilevazione, nella BAT si è recato alle urne il: 12,15 %.

Andria: 13,02%
Barletta: 12,40%
Bisceglie: 12.09%
Canosa di Puglia: 9,15 %
Margherita di Savoia: 9,92%
Minervino Murge: 8,95%
San Ferdinando di Puglia: 8,72%
Spinazzola: 10,41%
Trani: 14,32 %
Trinitapoli: 9,34%


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