Referendum sulla Giustizia 2026, affluenza ore 12: a Trani ha votato il 14,32%

Dati affluenza - Rilevazione ore 12:00 - 22 Marzo

Sono incominciate alle ore 7:00 di questa mattina le operazioni di voto per ilanche a Trani. I seggi resteranno aperti fino alleSarà possibile votare anche domani, lunedì 23 marzo, dalle ore 7:00 fino a chiusura delle urne alle ore 15:00.Trattandosi di un referendum di tipo confermativo, non è previsto alcun quorum:Alle ore 12 è stato diffuso il primo dato ufficiale sull'affluenza nei comuni della provincia.Città: Trani 14,32%Secondo la rilevazione, nella BAT si è recato alle urne il: 12,15 %.Andria: 13,02%Barletta: 12,40%Bisceglie: 12.09%Canosa di Puglia: 9,15 %Margherita di Savoia: 9,92%Minervino Murge: 8,95%San Ferdinando di Puglia: 8,72%Spinazzola: 10,41%Trani: 14,32 %Trinitapoli: 9,34%