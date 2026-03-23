Voto
Voto
Attualità

Referendum sulla Giustizia 2026: l'affluenza definitiva a Trani

Sono in corso le operazioni di spoglio

Trani - lunedì 23 marzo 2026 14.16
Concluse le operazioni di voto per il Referendum sulla Giustizia anche a Trani. Alle 15, chiusura dei seggi, è stato reso noto il dato sull'affluenza della giornata.

Trattandosi di un referendum di tipo confermativo, non è previsto alcun quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.

Dati affluenza - Rilevazione ore 15 - 23 Marzo


Città di Trani: 56,15%

Secondo la rilevazione, nella BAT si è recato alle urne il 52,68%.

Andria: 54,37%
Barletta: 53,23%
Bisceglie: 52,60%
Canosa: 45,49%
Margherita di Savoia: 48,08%
Minervino Murge: 48,53%
San Ferdinando: 47,38%
Spinazzola: 55,04%
Trani: 56,15%
Trinitapoli: 44,75%
Affluenze BAT
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Referendum
Altri contenuti a tema
Referendum sulla Giustizia 2026, i risultati a Trani Politica Referendum sulla Giustizia 2026, i risultati a Trani L'affluenza definitiva in città è stata del 56,15%
Referendum sulla Giustizia 2026, affluenza ore 19: a Trani ha votato il 34,89 % Politica Referendum sulla Giustizia 2026, affluenza ore 19: a Trani ha votato il 34,89 % Prossimo aggiornamento ore 23.00
Referendum sulla Giustizia 2026, affluenza ore 12: a Trani ha votato il 14,32% Politica Referendum sulla Giustizia 2026, affluenza ore 12: a Trani ha votato il 14,32% Seggi aperti fino alle 23. Prossimo aggiornamento ore 19
L'idea che non muore. A difesa della Costituzione: a Palazzo Beltrani un incontro per le ragioni del no al referendum Eventi e cultura L'idea che non muore. A difesa della Costituzione: a Palazzo Beltrani un incontro per le ragioni del no al referendum L'incontro organizzato da Libera, Movimento Agende Rosse e Comitato Giusto Dire NO
L'Editoriale: scusate il disturbo. Il referendum che tutti fingono di ignorare, ma che può cambiare la partita delle Amministrative di Trani Politica L'Editoriale: scusate il disturbo. Il referendum che tutti fingono di ignorare, ma che può cambiare la partita delle Amministrative di Trani Come voteranno i candidati a Sindaco? Tra codici di sistema e ambizioni di Palazzo, l'azzardo referendario che scrive il prologo delle Amministrative
A Trani oggi un incontro pubblico con Paolo Borsellino: “L’idea che non muore, a difesa della Costituzione” A Trani oggi un incontro pubblico con Paolo Borsellino: “L’idea che non muore, a difesa della Costituzione” Le ragioni del No alla riforma della giustizia a Palazzo Beltrani
Le ragioni del sì al referendum giustizia: il confronto a Palazzo "Beltrani" Eventi e cultura Le ragioni del sì al referendum giustizia: il confronto a Palazzo "Beltrani" L'incontro organizzato dalla casa editrice Ad Maiora con professionisti di alto profilo
Le "Ragioni del SI e del NO" al Referendum del 22/23 marzo: a Trani appassionato confronto in Biblioteca Eventi e cultura Le "Ragioni del SI e del NO" al Referendum del 22/23 marzo: a Trani appassionato confronto in Biblioteca I quattro relatori, di alto spessore giuridico, hanno dialogato davanti ad una folta platea
Referendum sulla Giustizia 2026, i risultati a Trani
23 marzo 2026 Referendum sulla Giustizia 2026, i risultati a Trani
Allarme tartarughe nella Villa Comunale: choc e denunce per la moria di animali
23 marzo 2026 Allarme tartarughe nella Villa Comunale: choc e denunce per la moria di animali
«The Man Jesus», a Trani il Cristo umano di Roberto Ciufoli incanta e commuove il pubblico
23 marzo 2026 «The Man Jesus», a Trani il Cristo umano di Roberto Ciufoli incanta e commuove il pubblico
Il tecnico dell’anno 2025 Fidal Puglia è Lorenzo Giusto, orgoglio tranese!
23 marzo 2026 Il tecnico dell’anno 2025 Fidal Puglia è Lorenzo Giusto, orgoglio tranese!
EDITORIALE "Scusate il disturbo ". Affluenza Referendum: Trani non dorme ed il 42,86% è un avvertimento ai candidati sindaco
23 marzo 2026 EDITORIALE "Scusate il disturbo". Affluenza Referendum: Trani non dorme ed il 42,86% è un avvertimento ai candidati sindaco
Amministrative 2026, Articolo 97 sfida gli sprechi nelle municipalizzate attraverso l'idea del cantiere comunale
23 marzo 2026 Amministrative 2026, Articolo 97 sfida gli sprechi nelle municipalizzate attraverso l'idea del cantiere comunale
Trani, primi vincitori del contest "Il Futuro che vorrei " promosso dall'Assessorato alle Politiche Giovanili
23 marzo 2026 Trani, primi vincitori del contest "Il Futuro che vorrei" promosso dall'Assessorato alle Politiche Giovanili
La Juve Trani batte anche la Virtus Benevento e centra i playoff con due giornate di anticipo
23 marzo 2026 La Juve Trani batte anche la Virtus Benevento e centra i playoff con due giornate di anticipo
Pino Aprile a Trani per la rievocazione storica del 1° Aprile 1799
23 marzo 2026 Pino Aprile a Trani per la rievocazione storica del 1° Aprile 1799
Soccer Trani, rifiata e riparti: è iniziata la settimana della finale contro lo Squinzano
23 marzo 2026 Soccer Trani, rifiata e riparti: è iniziata la settimana della finale contro lo Squinzano
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.