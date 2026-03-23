Referendum sulla Giustizia 2026: l'affluenza definitiva a Trani

Dati affluenza - Rilevazione ore 15 - 23 Marzo

Concluse le operazioni di voto per il Referendum sulla Giustizia anche a Trani. Alle 15, chiusura dei seggi, è stato reso noto il dato sull'affluenza della giornata.Trattandosi di un referendum di tipo confermativo, non è previsto alcun quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.Città di Trani: 56,15%Secondo la rilevazione, nella BAT si è recato alle urne il 52,68%.Andria: 54,37%Barletta: 53,23%Bisceglie: 52,60%Canosa: 45,49%Margherita di Savoia: 48,08%Minervino Murge: 48,53%San Ferdinando: 47,38%Spinazzola: 55,04%Trani: 56,15%Trinitapoli: 44,75%