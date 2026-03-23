Attualità
Referendum sulla Giustizia 2026: l'affluenza definitiva a Trani
Sono in corso le operazioni di spoglio
Trani - lunedì 23 marzo 2026 14.16
Concluse le operazioni di voto per il Referendum sulla Giustizia anche a Trani. Alle 15, chiusura dei seggi, è stato reso noto il dato sull'affluenza della giornata.
Trattandosi di un referendum di tipo confermativo, non è previsto alcun quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.
Città di Trani: 56,15%
Secondo la rilevazione, nella BAT si è recato alle urne il 52,68%.
Andria: 54,37%
Barletta: 53,23%
Bisceglie: 52,60%
Canosa: 45,49%
Margherita di Savoia: 48,08%
Minervino Murge: 48,53%
San Ferdinando: 47,38%
Spinazzola: 55,04%
Trani: 56,15%
Trinitapoli: 44,75%
Trattandosi di un referendum di tipo confermativo, non è previsto alcun quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.
Dati affluenza - Rilevazione ore 15 - 23 Marzo
Città di Trani: 56,15%
Secondo la rilevazione, nella BAT si è recato alle urne il 52,68%.
Andria: 54,37%
Barletta: 53,23%
Bisceglie: 52,60%
Canosa: 45,49%
Margherita di Savoia: 48,08%
Minervino Murge: 48,53%
San Ferdinando: 47,38%
Spinazzola: 55,04%
Trani: 56,15%
Trinitapoli: 44,75%
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