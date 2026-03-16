A Trani oggi un incontro pubblico con Paolo Borsellino: “L’idea che non muore, a difesa della Costituzione”

In vista della tornata referendaria del, che chiamerà i cittadini ad esprimersi sulla riforma della giustizia promossa dal Ministro Carlo Nordio e dal Governo guidato da Giorgia Meloni, il, ile ilpromuovono un momento pubblico di confronto e approfondimento dal titoloL'incontro si terrà, e nasce con l'obiettivo di offrire ai cittadini uno spazio di riflessione e informazione sui contenuti della riforma e sulle possibili conseguenze che essa potrebbe avere sugli equilibri istituzionali del Paese.Al centro del dibattito vi sarà la necessità di, principi cardine su cui si fonda ogni democrazia. I promotori dell'iniziativa intendono infatti richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sui rischi che alcune modifiche previste dalla riforma potrebbero comportare per l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, elementi essenziali per garantire la piena tutela dei diritti dei cittadini e il corretto funzionamento dello Stato di diritto.Adsarà il, cui seguiranno gli interventi di, fondatore del Movimento Agende Rosse (in collegamento da remoto), dele di, Presidente della Corte d'Appello di Bari. Asarà la giornalista de la RepubblicaL'evento si propone come un'occasione di confronto aperto e partecipato, con l'intento di contribuire a unasu un tema che riguarda direttamente la qualità della nostra democrazia e il futuro della giustizia nel nostro Paese.