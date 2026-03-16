Attualità
A Trani oggi un incontro pubblico con Paolo Borsellino: “L’idea che non muore, a difesa della Costituzione”
Le ragioni del No alla riforma della giustizia a Palazzo Beltrani
Trani - lunedì 16 marzo 2026 12.07 Comunicato Stampa
In vista della tornata referendaria del 22 e 23 marzo 2026, che chiamerà i cittadini ad esprimersi sulla riforma della giustizia promossa dal Ministro Carlo Nordio e dal Governo guidato da Giorgia Meloni, il Presidio Libera di Trani, il Comitato "È giusto dire NO" e il Movimento Agende Rosse promuovono un momento pubblico di confronto e approfondimento dal titolo "L'idea che non muore: a difesa della Costituzione".
L'incontro si terrà a Trani, presso il Palazzo delle Arti Beltrani, alle ore 18:30, e nasce con l'obiettivo di offrire ai cittadini uno spazio di riflessione e informazione sui contenuti della riforma e sulle possibili conseguenze che essa potrebbe avere sugli equilibri istituzionali del Paese.
Al centro del dibattito vi sarà la necessità di tutelare l'impianto costituzionale e l'equilibrio tra i poteri dello Stato, principi cardine su cui si fonda ogni democrazia. I promotori dell'iniziativa intendono infatti richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sui rischi che alcune modifiche previste dalla riforma potrebbero comportare per l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, elementi essenziali per garantire la piena tutela dei diritti dei cittadini e il corretto funzionamento dello Stato di diritto.
Ad introdurre l'incontro sarà il sostituto procuratore Marco Gambardella, cui seguiranno gli interventi di Salvatore Borsellino, fondatore del Movimento Agende Rosse (in collegamento da remoto), del Procuratore della Repubblica di Trani Renato Nitti e di Franco Cassano, Presidente della Corte d'Appello di Bari. A moderare il dibattito sarà la giornalista de la Repubblica Chiara Spagnolo.
L'evento si propone come un'occasione di confronto aperto e partecipato, con l'intento di contribuire a una discussione pubblica consapevole e informata su un tema che riguarda direttamente la qualità della nostra democrazia e il futuro della giustizia nel nostro Paese.
L'incontro si terrà a Trani, presso il Palazzo delle Arti Beltrani, alle ore 18:30, e nasce con l'obiettivo di offrire ai cittadini uno spazio di riflessione e informazione sui contenuti della riforma e sulle possibili conseguenze che essa potrebbe avere sugli equilibri istituzionali del Paese.
Al centro del dibattito vi sarà la necessità di tutelare l'impianto costituzionale e l'equilibrio tra i poteri dello Stato, principi cardine su cui si fonda ogni democrazia. I promotori dell'iniziativa intendono infatti richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sui rischi che alcune modifiche previste dalla riforma potrebbero comportare per l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, elementi essenziali per garantire la piena tutela dei diritti dei cittadini e il corretto funzionamento dello Stato di diritto.
Ad introdurre l'incontro sarà il sostituto procuratore Marco Gambardella, cui seguiranno gli interventi di Salvatore Borsellino, fondatore del Movimento Agende Rosse (in collegamento da remoto), del Procuratore della Repubblica di Trani Renato Nitti e di Franco Cassano, Presidente della Corte d'Appello di Bari. A moderare il dibattito sarà la giornalista de la Repubblica Chiara Spagnolo.
L'evento si propone come un'occasione di confronto aperto e partecipato, con l'intento di contribuire a una discussione pubblica consapevole e informata su un tema che riguarda direttamente la qualità della nostra democrazia e il futuro della giustizia nel nostro Paese.
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