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Referendum sulla Giustizia 2026, i risultati a Trani
L'affluenza definitiva in città è stata del 56,15%
Trani - lunedì 23 marzo 2026 14.36
Urne chiuse a Trani per il referendum 2026 sul tema della giustizia, con un'affluenza che si attesta al 56,15% secondo i dati ufficiali. Alla chiusura dei seggi, alle ore 15 di oggi, è partito lo spoglio delle schede nelle sezioni cittadine.
Elettori: 45.474
Votanti: 25.534 (56,15%) - Affluenza definitiva
Sezioni: 36/54
Sì: 7.740
No: 9.194
Schede nulle:
Schede bianche:
Schede contestate:
Elettori: 45.474
Votanti: 25.534 (56,15%) - Affluenza definitiva
Risultati dai seggi di TraniDati in aggiornamento
Sezioni: 36/54
Sì: 7.740
No: 9.194
Schede nulle:
Schede bianche:
Schede contestate:
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