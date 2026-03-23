Referendum Risultati
Referendum Risultati
Politica Aggiornamenti in Diretta

Referendum sulla Giustizia 2026, i risultati a Trani

L'affluenza definitiva in città è stata del 56,15%

Trani - lunedì 23 marzo 2026 14.36
Urne chiuse a Trani per il referendum 2026 sul tema della giustizia, con un'affluenza che si attesta al 56,15% secondo i dati ufficiali. Alla chiusura dei seggi, alle ore 15 di oggi, è partito lo spoglio delle schede nelle sezioni cittadine.

Elettori: 45.474
Votanti: 25.534 (56,15%) - Affluenza definitiva

Risultati dai seggi di Trani

Dati in aggiornamento
Sezioni: 36/54
Sì: 7.740
No: 9.194
Schede nulle:
Schede bianche:
Schede contestate:
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Referendum
Altri contenuti a tema
Referendum sulla Giustizia 2026: l'affluenza definitiva a Trani Attualità Referendum sulla Giustizia 2026: l'affluenza definitiva a Trani Sono in corso le operazioni di spoglio
Referendum sulla Giustizia 2026, affluenza ore 19: a Trani ha votato il 34,89 % Referendum sulla Giustizia 2026, affluenza ore 19: a Trani ha votato il 34,89 % Prossimo aggiornamento ore 23.00
Referendum sulla Giustizia 2026, affluenza ore 12: a Trani ha votato il 14,32% Referendum sulla Giustizia 2026, affluenza ore 12: a Trani ha votato il 14,32% Seggi aperti fino alle 23. Prossimo aggiornamento ore 19
L'idea che non muore. A difesa della Costituzione: a Palazzo Beltrani un incontro per le ragioni del no al referendum Eventi e cultura L'idea che non muore. A difesa della Costituzione: a Palazzo Beltrani un incontro per le ragioni del no al referendum L'incontro organizzato da Libera, Movimento Agende Rosse e Comitato Giusto Dire NO
L'Editoriale: scusate il disturbo. Il referendum che tutti fingono di ignorare, ma che può cambiare la partita delle Amministrative di Trani L'Editoriale: scusate il disturbo. Il referendum che tutti fingono di ignorare, ma che può cambiare la partita delle Amministrative di Trani Come voteranno i candidati a Sindaco? Tra codici di sistema e ambizioni di Palazzo, l'azzardo referendario che scrive il prologo delle Amministrative
A Trani oggi un incontro pubblico con Paolo Borsellino: “L’idea che non muore, a difesa della Costituzione” Attualità A Trani oggi un incontro pubblico con Paolo Borsellino: “L’idea che non muore, a difesa della Costituzione” Le ragioni del No alla riforma della giustizia a Palazzo Beltrani
Le ragioni del sì al referendum giustizia: il confronto a Palazzo "Beltrani" Eventi e cultura Le ragioni del sì al referendum giustizia: il confronto a Palazzo "Beltrani" L'incontro organizzato dalla casa editrice Ad Maiora con professionisti di alto profilo
Le "Ragioni del SI e del NO" al Referendum del 22/23 marzo: a Trani appassionato confronto in Biblioteca Eventi e cultura Le "Ragioni del SI e del NO" al Referendum del 22/23 marzo: a Trani appassionato confronto in Biblioteca I quattro relatori, di alto spessore giuridico, hanno dialogato davanti ad una folta platea
Referendum sulla Giustizia 2026: l'affluenza definitiva a Trani
23 marzo 2026 Referendum sulla Giustizia 2026: l'affluenza definitiva a Trani
Allarme tartarughe nella Villa Comunale: choc e denunce per la moria di animali
23 marzo 2026 Allarme tartarughe nella Villa Comunale: choc e denunce per la moria di animali
«The Man Jesus», a Trani il Cristo umano di Roberto Ciufoli incanta e commuove il pubblico
23 marzo 2026 «The Man Jesus», a Trani il Cristo umano di Roberto Ciufoli incanta e commuove il pubblico
Il tecnico dell’anno 2025 Fidal Puglia è Lorenzo Giusto, orgoglio tranese!
23 marzo 2026 Il tecnico dell’anno 2025 Fidal Puglia è Lorenzo Giusto, orgoglio tranese!
EDITORIALE "Scusate il disturbo ". Affluenza Referendum: Trani non dorme ed il 42,86% è un avvertimento ai candidati sindaco
23 marzo 2026 EDITORIALE "Scusate il disturbo". Affluenza Referendum: Trani non dorme ed il 42,86% è un avvertimento ai candidati sindaco
Amministrative 2026, Articolo 97 sfida gli sprechi nelle municipalizzate attraverso l'idea del cantiere comunale
23 marzo 2026 Amministrative 2026, Articolo 97 sfida gli sprechi nelle municipalizzate attraverso l'idea del cantiere comunale
Trani, primi vincitori del contest "Il Futuro che vorrei " promosso dall'Assessorato alle Politiche Giovanili
23 marzo 2026 Trani, primi vincitori del contest "Il Futuro che vorrei" promosso dall'Assessorato alle Politiche Giovanili
La Juve Trani batte anche la Virtus Benevento e centra i playoff con due giornate di anticipo
23 marzo 2026 La Juve Trani batte anche la Virtus Benevento e centra i playoff con due giornate di anticipo
Pino Aprile a Trani per la rievocazione storica del 1° Aprile 1799
23 marzo 2026 Pino Aprile a Trani per la rievocazione storica del 1° Aprile 1799
Soccer Trani, rifiata e riparti: è iniziata la settimana della finale contro lo Squinzano
23 marzo 2026 Soccer Trani, rifiata e riparti: è iniziata la settimana della finale contro lo Squinzano
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.