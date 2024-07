A Trani raccolta straordinaria di sangue organizzata da Lions e Avis

Il Lions club Ordinamenta Maris di Trani in collaborazione con con la sezione AVIS di Trani hanno congiuntamente organizzato nei giorni 25 – 26 e 27 luglio 2024 dalle ore 8:00 alle ore 10:30, giornate di raccolta sangue nell'unità di raccolta fissa ubicata in Trani nel Presidio Territoriale di Assistenza, grazie alla disponibilità del dirigente medico – responsabile del Centro Trasfusionale di Barletta, dott.ssa Marina Dalagni, che si ringrazia per la sua sensibilità volta ad accogliere opportunità per ampliare la rete della solidarietà.L'iniziativa intende contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di raccogliere sangue e plasma sul territorio, quale atto volontario, anonimo, responsabile, volto unicamente a contribuire a salvare vite umane, impegna solo pochi minuti e restituisce ai singoli aderenti un'analisi sullo stato di salute del donatore del tutto gratuita.Il connubio tra Lions Club e AVIS di Trani ha in animo unicamente la diffusione di tale atto personale, gesto altruistico che contribuisce a creare un'etica condivisa sul valore della persona umana e dell'impegno che ciascuno di noi deve possedere, dimostrando come l'impegno collettivo può di fatto costituire un argine alla solitudine del dolore e nel bisogno.Spinti da questa logica di impegno collettivo, Lions Clube e AVIS mettono a disposizione della cittadinanza le dotazioni utili a sostenere l'impegno individuale, consentendo una visita medica preventiva, una rapida donazione e garantendo a ciascun donatore un omaggio da parte degli sponsor dell'iniziativa, Ristorante Naturale "Fefino" di Gloriana Tesore e l'Azienda Olearia "Olio Tempesta" di Pietro Tempesta.Il Lions club Trani, ideatore dell'iniziativa "Lions Blood Donation Day", da sempre attente ai bisogni della comunità e impegnata in attività di servizio umanitario, invita tutti i cittadini a partecipare alla campagna di donazione del sangue, contribuendo così a sostenere una causa nobile e vitale oltre che a un'associazione locale più rappresentativa della donazione di sangue: AVIS Trani.Si invita pertanto la cittadinanza con un'età compresa tra i 18 e i 65 anni a recarsi presso il centro AVIS di Trani nei giorni 25, 26 e 27 luglio 2024, dalle ore 8.00 alle ore 10.30 e donare sangue a coloro i quali ne hanno assoluta necessità, specialmente in questo periodo dell'anno.E' opportuno rammentare che la presente iniziativa è stata realizzata grazie all'impegno del secondo vice presidente dott. Giovanni Franco, del delegato di zona avv. Domenico Lamantea, del Governatore Lions del distretto 108 AB dott. Emanuele Tatò, della responsabile del centro trasfusionale di Barletta dott.ssa Marina Dalagni e del presidente dell'AVIS sezione di Trani, Dr.ssa Luisa Sgarra.