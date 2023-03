Avis, oggi raccolta sangue in autoemoteca in corso Imbriani

«L'unità di raccolta fissa, giovedì 16 marzo, sarà chiusa. L'equipe medica sarà operativa nell'autoemoteca che stazionerà in corso M. R. Imbriani n. 143» dichiara la Presidente dell'Avis Trani, Luisa Sgarra.Tale comunicazione riviene dal fatto che l'Avis Trani, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta, Andria Trani, organizza una raccolta in autoemoteca giovedì 16 marzo, dalle ore 8:00 alle ore 10:30.L'autoemoteca messa a disposizione dall'Asl Bat stazionerà in Corso M. R. Imbriani n. 143, di fronte la nuova sede dell'Avis Trani e due passi dalla Caserma dei Carabinieri. Punto strategico per coinvolgere il maggior numero di uomini in divisa.L'evento è reso possibile, in primis, grazie alla sensibilità e attenzione del Comando provinciale dei Carabinieri Bat a Trani, il Colonello Alessandro Andrei che ha da subito sensibilizzato la Caserma a partecipare all'evento previsto per domani, 16 marzo.E anche grazie alla disponibilità della dott.ssa Marian d'Alagni, responsabile del SIT Barletta e alla professionalità dell'equipe medica di Trani che quotidianamente opera nell'unità di raccolta fissa a Trani.La giornata di donazione in autoemoteca è realizzata grazie alla partecipazione dell'associazione OER Trani , che metterà a disposizione l'equipaggiamento di un'ambulanza mobile.«L'iniziativa mira a sensibilizzare e coinvolgere il maggior numero di uomini in divisa, coinvolgendoli in un gesto concreto di solidarietà: la donazione del sangue. Tuttavia è rivolta non solo al corpo dell'Arma dei Carabinieri, ma anche ai cittadini soci donatori e chiunque voglia, con il proprio gesto, essere vicino alla collettività. Ci si augura che con questo gesto, tra altruismo e solidarietà, la città di Trani possa essere da esempio e dare una reale speranza ai più bisognosi» conclude la Presidente Luisa Sgarra