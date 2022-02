Donare è un gesto d'amore, l'iniziativa di Avis Trani per San Valentino

La necessità di sangue è sempre molto presente e non si ferma, anzi, nemmeno in un periodo come questo di pandemia da Covid-19 che si protrae da ormai due anni. Il mese di febbraio ha un simbolo, che è quello dell'amore e in particolare quello della ricorrenza di San Valentino. E dato che donare sangue è principalmente un gesto d'amore e di generosità, ecco che l'accoppiata è presto fatta.L'Avis donatori di sangue (sezione di Trani) intende veicolare questo messaggio e si fa promotore ancora una volta di un'iniziativa che abbia come obiettivo la sensibilizzazione alla donazione di sangue. Per tale ragione Avis, in collaborazione con Croce Bianca e Lions Trani organizza due giornate di raccolta sangue rivolte alla cittadinanza: lunedì 14 e 21 febbraio presso la sede in corso Alcide de Gasperi.Anche donare il sangue del resto è un gesto d'amore.