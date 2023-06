Trasferta a Trani per il Consiglio Direttivo dell’AVIS di Santa Maria Capua Vetere e di Avis Provinciale Pescara

Trasferta in terra pugliese per il Consiglio Direttivo dell'AVIS di Santa Maria Capua Vetere e di Avis Provinciale Pescara. Guidati rispettivamente dal Presidente Cavaliere Umberto Di Gennaro e dal Presidente Silvio Monaco.

Entrambe le AVIS saranno a Trani, sabato 3 e domenica 4 giugno, per il gemellaggio con l'AVIS Trani presieduta da Luisa Sgarra.

Un segno tangibile di cooperazione e sensibilizzazione, unita al costante impegno. Il patto di solidarietà e collaborazione tra le due associazioni sarà siglato sabato 3 giugno alle ore 17:30 presso il Palazzo delle Arti "Beltrani" alla presenza dei rappresentanti delle tre comunità cittadine e dei gonfaloni delle città. Per la Città di Santa Maria Capua Vetere parteciperà l'Assessore alla Cultura Avv. Anna Maria Ferriero mentre per la città di Trani è prevista la partecipazione del Sindaco di Trani, avv. Amedeo Bottaro.

«È un gemellaggio all'insegna dell'amicizia, un filo rosso di solidarietà che collega Trani a due città distanti ma molto vicine a noi: la provincia di Pescara e Santa Maria Capua Vetere. Il mondo del volontariato AVIS, costruito dalla gente comune e con le sue migliaia di Sezioni, è probabilmente la forma di volontariato sociale più diffusa e radicata in Italia e questo gemellaggio è l'espressione di un'unità e di un'identità nei valori degli operatori» dichiara la Presidente dell'Avis Trani Luisa Sgarra «Il gemellaggio, oltre a favorire la riflessione congiunta su questioni specifiche, sottolinea i nostri valori fondamentali: l'amicizia, la cooperazione e la consapevolezza del volontariato svolto con l'atto della donazione di sangue»

La celebrazione proseguirà domenica 4 giugno. A partire dalle ore 9:00 l'AVIS Trani radunerà le AVIS S. Maria Capua Vetere e Avis Provinciale Pescare oltre alle AVIS della sesta Provincia di Barletta Andria Trani e l'intera cittadinanza a Palazzo di città. Per l'evento è attesa anche la partecipazione dei Cavalieri di San Marco, ordine cavalleresco della Repubblica Italiana.

Ad animare il raduno ci penserà l'associazione Trani Tradizione che farà partire un vero e proprio corteo storico, con tamburi e sbandieratori. Il corteo sarà seguito dalla sfilata di labari delle AVIS partecipanti che attraverserà la città di Trani, sino a passare innanzi alla centralissima aiuola di piazza della Repubblica, compresa fra il prolungamento di via Aldo Moro e via delle Crociate, dove è posta una stele dedicata ai donatori di sangue quale segno concreto della riconoscenza nei confronti di tutti i cittadini volontari e donatori.

Il corteo proseguirà la sua sfilata in Cattedrale dove è prevista la celebrazione della SS Messa a cura dell'arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo

Una giornata di festa per l'intera città per promuovere la cultura del dono che proseguirà nelle prossime settimane, in prossimità della giornata mondiale dei donatori di sangue, con la seconda edizione del contest Vetrine in Rosso. Anch'essa Iniziativa di sensibilizzazione all'"atto magico" della donazione di sangue.