"Vetrine in rosso": parte oggi il contest dell'Avis

In occasione delle Giornata Mondiale del Donatore, che ricorre ogni anno il 14 giugno, l'associazione Avis Trani odv è lieta di invitare ogni attività commerciale tranese alla seconda edizione del contest ''Vetrine in Rosso''.L'obiettivo? Sensibilizzare nel quotidiano, trasformando l'atto magico della donazione in un momento ordinario di shopping, auspicando che la collettività senta maggiormente a cuore questo impegno nel sociale. La donazione del sangue è un gesto importantissimo, di puro altruismo e riguarda il bene dell'intera collettività.I requisiti per partecipare al contest sono semplici: possedere una vetrina su cui esporre la merce ''in rosso'' AVIS Trani ed inviare un messaggio whatsapp al numero di cellulare 3929628389, scrivendo ''Si – Vetrina in rosso'' entro il 15 maggio.Per scoprire di più basta visitare la sezione facebook Avis Trani, su cui è possibile leggere e scaricare il contest in formato pdf, o scansionare il Qr Code presente nell'immagine di locandina.L'attività commerciale che più colorerà di solidarietà e riceverà il maggior numero di like (come da regolamento) innescando così un'intensa promozione del dono, obiettivo principale del contest, risulterà vincitrice della 2° edizione.Che vinca il più fantasioso, ma più di tutti che vinca la solidarietà! Per maggiori informazioni rivolgersi presso al sede AVIS Trani in corso Imbriani n. 143 oppure chiamare il 3929162071 o seguire le nostra pagine social AVIS Trani Odv.