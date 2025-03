A Carnevale...ogni goccia vale: domenica raccolta straordinaria di sangue

Powered by

Domenica 9 marzo 2025, dalle ore 8.00 alle 10.30, presso l'Unità di Raccolta Fissa di Corso Alcide de Gasperi a Trani, si terrà una Donazione Straordinaria di Sangue, organizzata da Avis Trani ODV. Un'iniziativa che coincide con il Carnevale, un momento di festa che quest'anno si arricchisce di un'importante occasione di solidarietà.In questa giornata speciale, l'invito è a partecipare numerosi e contribuire con il proprio gesto di generosità. L'Avis, infatti, sottolinea che "a Carnevale ogni goccia vale... Manca solo la tua!", un messaggio che invita la cittadinanza a essere protagonista di un piccolo ma grande atto di altruismo.La donazione di sangue è un gesto che salva vite e l'impegno della comunità è fondamentale per garantire la disponibilità di sangue per chi ne ha bisogno. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Avis Trani ODV tramite WhatsApp al numero 3929162071 o seguire le pagine social Facebook e Instagram (@avistraniodv).Non mancate! Aiutiamo insieme chi ha bisogno: ogni goccia conta, e la vostra può fare la differenza.