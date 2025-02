Servizio civile in Avis Trani, ancori pochi giorni utili per presentare domanda

Ancora qualche giorno per presentare domanda del Servizio Civile Universale presso l'ente Avis Trani! Il termine ultimo per inviare la propria candidatura è martedì 18 febbraio, entro le ore 14.00.Avis Trani ricorda che è possibile candidarsi esclusivamente online attraverso la piattaforma https://www.politichegiovanili.gov.it/ accedendo tramite il sistema SPID. Per l'invio della candidatura è necessario selezionare sia il progetto ''SCUola di Dono nel Sud – seconda edizione'' che l'ente Avis Nazionale, presso la città di Trani. Il bando è rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 18 e i 29 anni (non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda) e in possesso della cittadinanza Italiana. I posti a disposizione sono 3 e il codice della sede è 147418, sita in Corso Matteo Renato Imbriani 143. Attraverso il seguente link è possibile consultare la scheda sintetica del progetto https://www.avis.it/wp-content/uploads/2025/01/allegato-A-SCUola-di-Dono-nel-Sud-Seconda-Edizione.pdfIl Servizio Civile in Avis Trani consiste nel dedicare parte del proprio tempo a disposizione delle attività di volontariato previste dal progetto Avis Nazionale, a fronte di un rimborso mensile. «Senza alcun'ombra di dubbio è un'occasione di crescita personale e professionale, che permette di mettersi in gioco, di confrontarsi e relazionarsi con nuove realtà, contribuendo attivamente alla realizzazione di eventi, progetti e attività inerenti alla nostra città» dichiarano i volontari attualmente in servizio al netto della loro prima esperienza.Per maggiori informazioni sul progetto Avis è possibile contattare il numero 3929162071 oppure inviare un'email al seguente indirizzo: trani.comunale@avis.it.