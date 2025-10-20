Internet
A Trani tornano i corsi gratuiti per imparare il digitale

Otto incontri in Biblioteca Bovio da ottobre a dicembre: dall'uso dello SPID alla sicurezza online

Trani - lunedì 20 ottobre 2025 6.54 Comunicato Stampa
Prende ufficialmente il via la seconda edizione del percorso formativo nell'ambito del progetto "Rete dei servizi di facilitazione digitale" finanziato dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e organizzato dall'Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani-Bisceglie con la collaborazione di IFOR PMI Prometeo Puglia ETS in qualità di Ente gestore dei due Punti di Facilitazione Digitale attivi presso i Comuni di Trani e Bisceglie.

La nuova edizione dei Corsi di Formazione si svolgerà da ottobre a dicembre 2025 e sarà articolata in otto incontri tematici per ciascun Comune afferente l'Ambito Territoriale. Per il Comune di Trani il percorso formativo si svolgerà ogni mercoledì presso la Biblioteca Comunale G. Bovio – Piazzetta San Francesco dalle ore 15:30 alle ore 18:30 con il seguente calendario:
  • Mercoledì 22 ottobre Strumenti digitali: quali sono e come usarli - le identità digitali
  • Mercoledì 29 ottobre Navigare in rete; sicurezza informatica
  • Mercoledì 5 novembre Utilizzo dei portali della PA; vendite e acquisti online
  • Mercoledì 12 novembre Utilizzo del foglio di scrittura; lettera di presentazione
  • Mercoledì 19 novembre Portale Europass , supporto nella redazione del CV
  • Mercoledì 26 novembre Supporto nella ricerca di attività lavorative
  • Mercoledì 3 dicembre Tutto ciò che c'è da sapere sulla posta elettronica
  • Mercoledì 10 dicembre SPID e CIE

La partecipazione ai corsi è gratuita e necessita di iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti. E' possibile richiedere informazioni utilizzando i seguenti recapiti: Telefono: 0883/1984745 Indirizzo mail: francescamarulli@prometeonlus.it
