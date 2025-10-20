A Trani tornano i corsi gratuiti per imparare il digitale

Mercoledì 22 ottobre Strumenti digitali: quali sono e come usarli - le identità digitali

Mercoledì 29 ottobre Navigare in rete; sicurezza informatica

Mercoledì 5 novembre Utilizzo dei portali della PA; vendite e acquisti online

Mercoledì 12 novembre Utilizzo del foglio di scrittura; lettera di presentazione

Mercoledì 19 novembre Portale Europass , supporto nella redazione del CV

Mercoledì 26 novembre Supporto nella ricerca di attività lavorative

Mercoledì 3 dicembre Tutto ciò che c'è da sapere sulla posta elettronica

Mercoledì 10 dicembre SPID e CIE

Prende ufficialmente il via la seconda edizione del percorso formativo nell'ambito del progetto "Rete dei servizi di facilitazione digitale" finanziato dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e organizzato dall'Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani-Bisceglie con la collaborazione di IFOR PMI Prometeo Puglia ETS in qualità di Ente gestore dei due Punti di Facilitazione Digitale attivi presso i Comuni di Trani e Bisceglie.La nuova edizione dei Corsi di Formazione si svolgerà da ottobre a dicembre 2025 e sarà articolata in otto incontri tematici per ciascun Comune afferente l'Ambito Territoriale. Per il Comune di Trani il percorso formativo si svolgerà ogni mercoledì presso la Biblioteca Comunale G. Bovio – Piazzetta San Francesco dalle ore 15:30 alle ore 18:30 con il seguente calendario:La partecipazione ai corsi è gratuita e necessita di iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti. E' possibile richiedere informazioni utilizzando i seguenti recapiti: Telefono: 0883/1984745 Indirizzo mail: francescamarulli@prometeonlus.it