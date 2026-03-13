Attività di rilevazione sul reddito e le condizioni di vita delle famiglie

Si informa che n. 42 famiglie residenti nel comune di Trani parteciperanno all'Indagine sul Reddito e Condizioni di Vita delle Famiglie (Eu-SILC), avviata dall'Istat per l'anno 2026, che si concluderà nel mese di maggio 2026. La rilevazione, che rientra nel sistema di statistiche europee Eu-SILC (European Statistics on Income and Living Conditions), è prevista dal Regolamento CE n. 1700/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2019 e relativi atti delegati ed esecutivi, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti da indagini statistiche campionarie.L'Italia partecipa al progetto Eu-SILC con l'"Indagine sul reddito e sulle condizioni di vita (Eu-SILC)", condotta annualmente dall'Istat a partire dal 2004, per raccogliere informazioni statistiche sulle condizioni economiche delle famiglie e sui problemi che i cittadini incontrano nella vita di tutti i giorni. Ogni anno questa indagine coinvolge circa 900 comuni e 42.500 famiglie. La sua natura longitudinale, prevista dal Programma statistico nazionale 2023-2025. aggiornamento 2024-2025 (codice IST-01395), approvato con DPR 6 Novembre 2025, impone che le famiglie selezionate siano seguite e intervistate, a intervalli annuali, per più anni consecutivi. Il programma statistico nazionale sopra citato è consultabile sul sito internet dell'Istat all'indirizzo: https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attività/organizzazione/normativa.La raccolta delle informazioni presso i soggetti interessati viene condotta dalla società incaricata dall'Istat, attraverso rilevatori che effettuano le interviste presso l'abitazione dove risiede abitualmente la famiglia, con l'ausilio di personal computer con tecnica CAPI ( Computer Assisted Personal Interviewing) e rilevatori che effettuano le interviste telefonicamente con tecnica CATI ( Computer Assisted Telephone Interviewing).I rilevatori della Società incaricata dall'Istat saranno muniti di:- tesserino di riconoscimento da esibire alle famiglie al momento del contatto. Sul tesserino sarà riportato il nome del rilevatore, il codice che lo contraddistingue e la denominazione dell'indagine;- biglietti da visita da lasciare presso il domicilio, in caso di assenza delle famiglie, per informarle dell'avvenuto tentativo di contatto. Sui biglietti da visita saranno indicati il nome e il cognome del rilevatore, la denominazione dell'indagine, il recapito telefonico da contattare, la data in cui il rilevatore intende ritornare, i numeri gratuiti dell'Istat per la famiglia.Le famiglie, informate dell'indagine in oggetto a mezzo lettera del Presidente dell'Istat, potranno, per ulteriori informazioni:- consultare la pagina del sito internet dell'Istat dedicata all'indagine di che trattasi: https://www.istat.it/informazioni-sulla-rilevazione/eu-silc;- contattare l'Ufficio Statistica del Comune di Trani, referente: avv. Paola de Cillis - Tel: 0883 581326 - email: paola.decillis@comune.trani.bt.it;- comporre il Numero gratuito 1510 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 19:00, comunicando la Chiave indagine 01395;- comporre il Numero Verde gratuito 800.972.508 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 19:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle 09:30 alle 20:00.