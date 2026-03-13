Comune di Trani
Comune di Trani
Vita di città

Attività di rilevazione sul reddito e le condizioni di vita delle famiglie

Sono 42 le famiglie di Trani che parteciperanno all'indagine dell'Istat

Trani - venerdì 13 marzo 2026
Si informa che n. 42 famiglie residenti nel comune di Trani parteciperanno all'Indagine sul Reddito e Condizioni di Vita delle Famiglie (Eu-SILC), avviata dall'Istat per l'anno 2026, che si concluderà nel mese di maggio 2026. La rilevazione, che rientra nel sistema di statistiche europee Eu-SILC (European Statistics on Income and Living Conditions), è prevista dal Regolamento CE n. 1700/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2019 e relativi atti delegati ed esecutivi, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti da indagini statistiche campionarie.
L'Italia partecipa al progetto Eu-SILC con l'"Indagine sul reddito e sulle condizioni di vita (Eu-SILC)", condotta annualmente dall'Istat a partire dal 2004, per raccogliere informazioni statistiche sulle condizioni economiche delle famiglie e sui problemi che i cittadini incontrano nella vita di tutti i giorni. Ogni anno questa indagine coinvolge circa 900 comuni e 42.500 famiglie. La sua natura longitudinale, prevista dal Programma statistico nazionale 2023-2025. aggiornamento 2024-2025 (codice IST-01395), approvato con DPR 6 Novembre 2025, impone che le famiglie selezionate siano seguite e intervistate, a intervalli annuali, per più anni consecutivi. Il programma statistico nazionale sopra citato è consultabile sul sito internet dell'Istat all'indirizzo: https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attività/organizzazione/normativa.
La raccolta delle informazioni presso i soggetti interessati viene condotta dalla società incaricata dall'Istat, attraverso rilevatori che effettuano le interviste presso l'abitazione dove risiede abitualmente la famiglia, con l'ausilio di personal computer con tecnica CAPI ( Computer Assisted Personal Interviewing) e rilevatori che effettuano le interviste telefonicamente con tecnica CATI ( Computer Assisted Telephone Interviewing).
I rilevatori della Società incaricata dall'Istat saranno muniti di:
- tesserino di riconoscimento da esibire alle famiglie al momento del contatto. Sul tesserino sarà riportato il nome del rilevatore, il codice che lo contraddistingue e la denominazione dell'indagine;
- biglietti da visita da lasciare presso il domicilio, in caso di assenza delle famiglie, per informarle dell'avvenuto tentativo di contatto. Sui biglietti da visita saranno indicati il nome e il cognome del rilevatore, la denominazione dell'indagine, il recapito telefonico da contattare, la data in cui il rilevatore intende ritornare, i numeri gratuiti dell'Istat per la famiglia.
Le famiglie, informate dell'indagine in oggetto a mezzo lettera del Presidente dell'Istat, potranno, per ulteriori informazioni:
- consultare la pagina del sito internet dell'Istat dedicata all'indagine di che trattasi: https://www.istat.it/informazioni-sulla-rilevazione/eu-silc;
- contattare l'Ufficio Statistica del Comune di Trani, referente: avv. Paola de Cillis - Tel: 0883 581326 - email: paola.decillis@comune.trani.bt.it;
- comporre il Numero gratuito 1510 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 19:00, comunicando la Chiave indagine 01395;
- comporre il Numero Verde gratuito 800.972.508 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 19:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle 09:30 alle 20:00.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
Mobilità sostenibile: Trani presente al corso promosso da ANCI Puglia e Università di Bari Attualità Mobilità sostenibile: Trani presente al corso promosso da ANCI Puglia e Università di Bari Il 2 e 3 marzo scorsi, presso l’ANCI Puglia e l’Università degli Studi di Bari, si è svolto un corso dedicato alle nuove strategie di mobilità urbana
Referendum: uffici anagrafe, tributi e stato civile chiusi lunedì 23 Enti locali Referendum: uffici anagrafe, tributi e stato civile chiusi lunedì 23 La comunicazione del Comune
Pali storici rimossi da piazza Gradenigo, il Comitato attacca il Comune Pali storici rimossi da piazza Gradenigo, il Comitato attacca il Comune Chiesto l’intervento della Soprintendenza: «Deturpato un luogo storico»
“Libere di essere, libere di scegliere”: Trani e Bisceglie unite per l’8 marzo Attualità “Libere di essere, libere di scegliere”: Trani e Bisceglie unite per l’8 marzo Il centro SAVE e l’Ambito Territoriale lanciano un mese di mobilitazione contro la violenza di genere
A Trani arriva “GO! – Generazione in Orbita”: 3 milioni per i progetti dei giovani pugliesi Attualità A Trani arriva “GO! – Generazione in Orbita”: 3 milioni per i progetti dei giovani pugliesi L’11 marzo al Nodo Galattica della Biblioteca Comunale Giovanni Bovio la presentazione della misura della Regione Puglia: fino a 7.560 euro per gruppo e tutoraggio dedicato per trasformare idee in azioni concrete sul territorio.
A Trani parte “Cares”: formazione gratuita per caregiver e assistenti domiciliari Attualità A Trani parte “Cares”: formazione gratuita per caregiver e assistenti domiciliari Il progetto promosso da OPI BAT con il Comune: tre incontri per rafforzare competenze, gestione delle emergenze e benessere psicologico di chi assiste persone fragili
Servizio civile, dieci posti nel Comune di Trani Enti locali Servizio civile, dieci posti nel Comune di Trani Domande entro l'8 aprile
Giacomo Marinaro annuncia una conferenza per venerdì 27 febbraio alle ore 12:00 Politica Giacomo Marinaro annuncia una conferenza per venerdì 27 febbraio alle ore 12:00 L'ipotesi è che la convocazione sia collegabile alle tensioni interne al Partito Democratico
Il 9° reggimento fanteria di Trani rientra dalla missione NATO in Bulgaria
13 marzo 2026 Il 9° reggimento fanteria di Trani rientra dalla missione NATO in Bulgaria
Architetti BAT: incontro formativo su spazio pubblico e architettura verde a Palazzo Covelli
13 marzo 2026 Architetti BAT: incontro formativo su spazio pubblico e architettura verde a Palazzo Covelli
AMET Trani, l’ultimo atto di Bottaro: «Nessun disastro, solo sciacallaggio elettorale. Non sarò il capro espiatorio di nessuno»
12 marzo 2026 AMET Trani, l’ultimo atto di Bottaro: «Nessun disastro, solo sciacallaggio elettorale. Non sarò il capro espiatorio di nessuno»
AMET, Moscatelli (Art. 97) rompe gli indugi: «Basta inerzia, Commissione d’Indagine subito»
12 marzo 2026 AMET, Moscatelli (Art. 97) rompe gli indugi: «Basta inerzia, Commissione d’Indagine subito»
Furto al Liceo “De Sanctis”: rubati i soldi dei maturandi per il pranzo dei cento giorni
12 marzo 2026 Furto al Liceo “De Sanctis”: rubati i soldi dei maturandi per il pranzo dei cento giorni
Comunità Pro.V.I., nuovo avviso pubblico da 4 milioni di euro per progetti di vita indipendente
12 marzo 2026 Comunità Pro.V.I., nuovo avviso pubblico da 4 milioni di euro per progetti di vita indipendente
Interrotta la rassegna “Sundays at the Monastery” al Monastero di Trani
12 marzo 2026 Interrotta la rassegna “Sundays at the Monastery” al Monastero di Trani
ULTIM’ORA | AMET, si dimette anche il consigliere Nenna: il CdA va in frantumi
12 marzo 2026 ULTIM’ORA | AMET, si dimette anche il consigliere Nenna: il CdA va in frantumi
ULTIM’ORA | Crisi AMET, Bottaro rompe il silenzio: convocata OGGI conferenza stampa d’urgenza alle 17:00
12 marzo 2026 ULTIM’ORA | Crisi AMET, Bottaro rompe il silenzio: convocata OGGI conferenza stampa d’urgenza alle 17:00
Terremoto in AMET: Il CdA sfida il Comune. «Siamo in stallo, pronti a rimettere il mandato»
12 marzo 2026 Terremoto in AMET: Il CdA sfida il Comune. «Siamo in stallo, pronti a rimettere il mandato»
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.