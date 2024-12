Abbandono rifiuti all'isola ecologica fuori orario, Laurora (Italia Viva):"Più controlli, più sanzioni, orari più flessibili"

L'abbandono di rifiuti fuori orario presso le isole ecologiche mobili sta diventando una delle principali problematiche nella città sul fronte del decoro, con un impatto negativo sull'ambiente ma anche sull'efficienza dei servizi di gestione dei rifiuti.Le isole ecologiche mobili sono strutture fondamentali per il corretto conferimento dei rifiuti differenziati, ma il loro corretto funzionamento dipende dalla collaborazione della cittadinanza, a partire dal rispetto degli orari stabiliti per il conferimento.Tuttavia, sempre più frequentemente, i cittadini depositano rifiuti fuori orario, creando disagi e aumentando il rischio di degrado ambientale. Questo comportamento non solo mina gli sforzi di una gestione più sostenibile dei rifiuti. Comporta anche un aggravio di lavoro per i dipendenti che si trovano a dover fronteggiare situazioni straordinarie di raccolta e smaltimento.L'abbandono di rifiuti fuori orario nelle isole ecologiche è dovuto a diverse ragioni:- abbandono dei rifiuti in orari non consentiti per semplice comodità e senza il rispetto delle regole;- mancanza di sanzioni efficaci che incentivano comportamenti scorretti;- scarsa conoscenza circa gli orari di conferimento e sulle modalità corrette di conferimento.Le conseguenze sono molteplici:- aree della città offese dal punto di vista del decoro urbano;- aumento dei costi operativi per Amiu che deve dedicare risorse aggiuntive per il recupero dei rifiuti abbandonati, con un conseguente aumento dei costi di gestione.Noi proponiamo per contrastare il fenomeno:- il rafforzamento dei controlli e delle sanzioni, pattugliamento e se possibile anche un sistema di videosorveglianza nelle aree presso cui sono presenti le isole ecologiche mobili ed i fenomeni ripetuti di abbandono di rifiuti, insieme a controlli da parte della polizia locale e delle forze dell'ordine, per contrastare e ridurre sensibilmente il fenomeno dell'abbandono di rifiuti fuori orario. L'introduzione di sanzioni severe per chi non rispetta gli orari di conferimento può e deve diventare un deterrente efficace, scoraggiando comportamenti lesivi e dannosi per l'Ambiente e la Città.- Orari più flessibili e maggiore accessibilità. Un'idea potrebbe essere quella di ampliare gli orari di apertura delle isole ecologiche magari attraverso la installazione di strutture automatizzate che in futuro consentano il conferimento di rifiuti differenziati anche negli orari non presidiati del personale di Amiu.- Campagne di sensibilizzazione e informazione. È cruciale sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di rispettare gli orari di conferimento e sulle conseguenze dell'abbandono dei rifiuti. Campagne informative anche tramite l'utilizzo dei canali social potrebbero migliorare la consapevolezza dei cittadini. L'educazione civica dovrebbe essere uno degli strumenti principali per garantire un miglior comportamento collettivo.- Miglioramento della comunicazione con la cittadinanza. La possibilità di mettere a disposizione della cittadinanza strumenti informativi e innovativi per ricordare a tutti gli orari di apertura delle isole ecologiche, le istruzioni sul corretto conferimento. Il tutto per favorire la corretta fruizione dei servizi. Per il futuro immaginare sistemi incentivanti per chi utilizza in maniera corretta le possibilità di conferimento e le strutture messe a disposizione da Amiu. Incentivare un comportamento più responsabile sino a premiare i cittadini più virtuosi potrebbe stimolare un maggiore senso di comunità e responsabilità.Non possiamo dimenticare i dipendenti di Amiu che sono in prima linea nella gestione dei rifiuti e nel contrasto all'abbandono di rifiuti fuori orario. É necessario continuare ad investire in condizioni di lavoro di qualità, in formazione, in attrezzature moderne e programmi di supporto per i lavoratori. Tutto ciò per contribuire a migliorare la qualità dei servizi offerti.L'Amministratore Unico di Amiu gioca un ruolo centrale nella progettazione e nell'attuazione delle politiche aziendali e deve poter contare su risorse economiche e politiche adeguate. Deve poter contare su finanziamenti sufficienti per l'innovazione delle infrastrutture e la messa in atto di soluzioni tecnologiche avanzate. Solo con una sinergia tra Amministrazione comunale, Amiu e cittadini sarà possibile migliorare il servizio di raccolta e garantire una gestione sostenibile dei rifiuti.L'abbandono di rifiuti è un fenomeno che richiede un rafforzamento dei controlli e delle sanzioni, un'educazione civica più incisiva e campagne informative costanti sui servizi affinché si possano affrontare con successo le sfide quotidiane nella gestione dei rifiuti per ottenere risultati concreti e duraturi.Capogruppo Consigliare Italia VivaTommaso Laurora