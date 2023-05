Addio a Monsignor Giuseppe Casale, le sue origini erano tranesi

Si è spento all'età di 99 anni dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute, S.E. Mons. Giuseppe Casale, originario di Trani, presso la casa delle Suore Ancelle di Santa Teresa di Gesù Bambino, a Vallo della Lucania, ove è stata allestita la camera ardente. Oggi, alle 15.30, la salma sarà trasferita nella Cattedrale di Vallo della Lucania, dove, alle 17.30, si terrà la celebrazione delle Esequie.Nato a Trani il 28 settembre 1923, conseguì la laurea in Teologia presso la Facoltà "S. Luigi" di Napoli. Il 3 febbraio 1946 fu ordinato sacerdote. Si dedicò allo studio della storia ecclesiastica e civile, che insegnò dal 1949 al 1953, prima nel Seminario Regionale di Chieti, e poi in quello di Molfetta. Nel 1955 fu nominato Vice Assistente Nazionale della G.I.A.C., incarico che ricoprì fino al 1964. Nel 1963 fu nominato Consulente Ecclesiastico Nazionale degli Artigiani Cristiani e, successivamente, chiamato a far parte del Gruppo Sacerdotale Nazionale per la Pastorale del Mondo del Lavoro, con lo specifico incarico del settore giovanile e della formazione professionale. Curò particolarmente l'approfondimento dei problemi connessi con l'educazione religiosa degli allievi dei Centri di Fonnazione Professionale dell 'E.N .A.l.P., ente delle A.C.L.l. che opera in tale settore.Giornalista pubblicista dal 1959, ha collaborato a riviste specializzatenei problemi dell'educazione dei giovani e della pastorale del lavoro. Ha pubblicato numerosi volumi per la catechesi nell' Azione Cattolica e per l'insegnamento della Religione nelle Scuole secondarie. Esperto dei problemi della catechesi, membro del Consiglio dell'Ufficio Catechistico Nazionale e del gruppo che preparò il nuovo Catechismodei Giovani, fu chiamato dalla Conferenza Episcopale Pugliese ad assumere l'incarico di Direttore del Centro Catechistico Pugliese.Dal Papa San Paolo VI fu eletto Vescovo di Vallo della Lucania il 26 ottobre 1974 e ricevette l'Ordinazione Episcopale nella Cattedrale di Vallo 18 dicembre 1974.Ha svolto intensa attività nell'ambito della Conferenza Episcopale Italiana, ricoprendo l'incarico di Presidente della Commissione per le Comunicazioni Sociali, nel triennio 1982-'85.Nel maggio 1988 fu nominato, dal Papa San Giovanni Paolo II, Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino. In seno alla Conferenza Episcopale Pugliese è Vescovo Delegato per i Problemi Sociali e del Lavoro e per le Migrazioni. Nel 1988 diede inizio, in collaborazione col dr. Massimo Introvigne e il prof. Mayer, all'attività del CESNUR (Centro StudiNuove Religioni),.di cui fu Presidente.Intensa è stata la collaborazione con i quotidiani Avvenire e il Mattino (per quest'ultimo è stato titolare della rubrica domenicale "I passi e il destino", fino al momento della sua nomina alla Sede Metropolitana di Foggia-Bovino. Sin dall'inizio del suo episcopato a Foggia si è schierato in difesa della giustizia sociale contro la tracotanza della malavita organizzata, comparendo in prima linea tanto a livello nazionale e regionale, che provinciale e comunale. Deciso e decisivo il suo intervento per la presenza dell'Università a Foggia.Fu docente di Dottrina Sociale Cristiana presso la Scuola di Formazione Socio-Politica da lui voluta nella diocesi di Foggia. Terminò il ministero episcopale a Foggia il 27 maggio 1999. Si trasferì prima a Roma, e poi da qualche anno era ospite dell'Istituto delle suore Ancelle di s. Teresa di Gesù Bambino a Vallo della Lucania.