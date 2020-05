Addio al menù cartaceo: la ristorazione riparte con la piattaforma digitale "Safe Menù"

Il mondo della ristorazione da oggi riparte tra molte incognite e con la consapevolezza che l'innovazione peserà non poco in questa sfida. Pub, bar e ristoranti devono reinventarsi ai tempi del Covid-19 e lo faranno con l'aiuto di un valido alleato: il mondo del digital. Nata da un'idea di tre giovani tranesi, Riccardo Lapi, Savino Barracchia e Nicola Iurilli, la piattaforma digitale "Safe Menù" è una delle soluzioni più in voga per dire addio al vecchio menù cartaceo, garantendo la massima sicurezza a clienti e personale.Ecco, nel dettaglio, di cosa si tratta. Con Safe Menù i ristoratori non dovranno più far girare i menù cartacei all'interno della propria attività. Ai clienti basterà scansionare il QR code presente su ogni tavolo per consultare il menù in formato digitale e per poter scegliere in totale sicurezza. Addio dunque al vecchio menù cartaceo, quanto mai da evitare di questi tempi, per lasciare spazio al primo menù digitale 4.0, visualizzabile sul proprio smartphone in pochi semplici passi. Scansionare il QR code, infatti, è semplicissimo. Per i dispositivi iPhone/iOS basta accedere alla fotocamera ed inquadrare il QR code. Per i dispositivi Android, invece, è necessario installare l'App "Barcode Scanner", avviarla sul proprio dispositivo e puntare la fotocamera sul QR code.I vantaggi della piattaforma, come hanno spiegano gli stessi promotori, sono, oltre alla sicurezza già citata, il risparmio (la piattaforma ottimizza i costi di stampa) e la clientela (un locale più sicuro aiuta ad attrarre e fidelizzare i clienti). La soluzione, oltre ad essere necessaria, è anche economica ed ecologica: il menù può essere aggiornato rapidamente e senza spreco di carta. Safe Menù nasce per ridurre a zero il rischio di contagio, digitalizzando tutti quei processi fisici che ora potrebbero rappresentare un pericolo in termini di salute.