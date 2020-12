Agevolazioni Tari per utenze non domestiche: le decisioni della Giunta comunale

Nell'ultima giunta prima di Natale abbiamo approvato un provvedimento con cui si dispone il riconoscimento di agevolazioni a tutela delle utenze TARI non domestiche che hanno subito la sospensione obbligatoria delle attività durante l'emergenza #covid e che non hanno beneficiato dei ristori previsti dai decreti legge 137 e 149 del 2020.Potranno beneficiare di uno sconto in bolletta, ad esempio, le attività riconducibili alla categoria TARI n. 20 (attività industriali con capannoni di produzione) e n. 21 (attività artigianali di produzione di beni specifici) duramente colpite dalle chiusure obbligatorie.Subito dopo Natale sarà possibile accedere alla misura attraverso un avviso pubblico che sarà pubblicato sul sito istituzionale della Città di Trani.Chi ha già pagato l'intero tributo potrà chiedere la compensazione per l'anno 2021, augurandoci che sia migliore di questo sotto tutti i punti di vista