Aggiudicata la concessione del chiosco di piazza Vittime 11 settembre 20011

E' stata aggiudicata definitivamente la concessione in uso del chiosco di piazza Vittime 11 settembre 2001: lo stabilisce una determina dirigenziale, pubblicata sull'albo pretorio del Comune, all'esito dei risultati dell' asta pubblica per la concessione in uso di suolo e del soprastante chiosco di proprietà comunale, denominato appunto "chiosco bar piazza Vittime 11 settembre 2001". L'aggiudicazione è a titolo oneroso per un periodo di sei anni all'aggiudicatario che ha offerto un canone mensile (base d'asta era € 257,55) di € 260,00Nel giugno scorso era stata indetta una procedura di asta pubblica, con aggiudicazione mediante il criterio del massimo rialzo sugli importi posti a base di gara, per l'affidamento in concessione d'uso di suolo e del soprastante chiosco di proprietà comunale, ed erano state due le ditte partecipanti.Nell'eventualità in cui l'aggiudicataria, per qualunque motivo non possa o non intenda sottoscrivere il contratto, previa revoca dell'aggiudicazione, sarà presa in considerazione l'offerta della concorrente che segue nella graduatoria.