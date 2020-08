Aiuola rifatta in grande (con alberi) da un cittadino

Ultimamente si è parlato molto di via Pozzopiano, ma solo per il famoso allargamento. Peccato che non abbia fatto notizia e nessuno dell'amministrazione abbia portato una telecamera o un fotografo, per far sapere (ripariamo ora noi grazie alla segnalazione di un affezionato lettore) che un privato cittadino, si è rimboccato le maniche ed ha risistemato ed arricchito di nuove piante ed alberi, giovani ma già in ottima salute, l'aiuola centrale di via Pozzopiano, quella con le palme e intorno alla quale si trovano varie attività commerciali.Non è la prima volta che in questi anni la città e, di riflesso, la stessa amministrazione, beneficiano della buona volontà di cittadini che in maniera disinteressata e solo per amore del territorio, s'impegnano per regalare un servizio alla comunità.Stavolta si è trattato di un contributo di carattere ambientale, in particolare con la piantumazione di giovani alberelli (ne abbiamo molto bisogno, dopo gli abbattimenti, senza sostituzione, in vari punti della città, ma di questo parlerò in un prossimo articolo).