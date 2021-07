Al centro commerciale di Molfetta un maxi villaggio sportivo

Basket, volley e street soccer, ma anche altri sport e attività per i bambini: c'è voglia di tornare a praticare sport e giocare insieme ai propri amici, in totale sicurezza, ed è nato così il Play Village del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, sempre attento alle esigenze e ai desideri dei propri visitatori. Si tratta di un villaggio interamente dedicato allo sport, allestito nel parcheggio del centro commerciale, che resterà aperto fino al 12 settembre. Tutti i visitatori del Gran Shopping potranno usufruire dell'area fitness e divertirsi praticando diverse tipologie di sport. Per i più piccoli, inoltre, ci sono aree multisport e giochi gonfiabili.Durante gli orari di apertura del Play Village saranno organizzati mini tornei delle varie discipline e le associazioni sportive del territorio organizzeranno partite di allenamento e lezioni gratuite per i partecipanti. Una parte importante dell'iniziativa sarà dedicata all'inclusione: saranno infatti ospitati alcuni esponenti della squadra nazionale di powertech, che daranno dimostrazione della loro disciplina sportiva. Sarà organizzato, inoltre, un torneo di sky mano, disciplina che ha l'obiettivo di permettere la pratica ludica ai disabili senza incorrere nei rischi legati al contatto fisico.Il villaggio sarà aperto tutti i giorni dalle 16.30 alle 20.30.