Al Df Theatre il party solidale “Balliamo insieme” con ragazzi disabili nello staff

dalle 18.30 alle 20.30 aldi Bisceglie (BAT) si terrà il party "" una giornata di inclusione sociale pianificata con le associazioni locali che si occupano di disabilità e con il patrocinio del Comune di Bisceglie."La serata è aperta a tutti – ha dichiarato Ornella Preziosa, organizzatrice dell'evento – e vedrà ragazzi disabili sia in qualità di utenti che di addetti ai lavori. Nasce da un desiderio mio e del patron del DF Theatre, Roberto Maggialetti, di dare la possibilità a ragazzi e ragazze speciali di divertirsi in un contesto da loro poco frequentato, facendoli sentire a proprio agio. Ancora, vogliamo trasmettere l'idea che la discoteca è un luogo sano fatto da gente sana".Il party "Balliamo insieme" è stato da subito supportato dalla cooperativa Uno tra noi che dal 1990 gestisce un Centro Diurno Socio-Educativo che offre la possibilità di incentivare e mantenere abilità espressive, cognitive, di autonomia ed occasioni di socializzazione a persone con disabilità al fine di realizzare il benessere globale della persona nell'ambito di un progetto di vita, raggiungendo il miglior grado possibile di benessere psico-fisico individuale e di gruppo oltre al massimo livello di autonomia personale, sociale e relazionale possibile per ciascun utente, nel rispetto della persona e dei suoi bisogni, sostenendo, al contempo, le loro famiglie."Questo progetto, oltre alla disponibilità di Roberto Maggialetti che ha messo a disposizione la struttura, è stato possibile grazie alla cooperativa Uno tra noi che con il suo staff di esperti ci garantisce la corretta gestione e il sereno svolgimento dell'iniziativa. Ma abbiamo esteso l'invito a partecipare anche ad altre associazioni del territorio".Giorno e orario non sono prettamente da discoteca, ma lasciano ben intendere il tono di festa che si vuole dare all'iniziativa. Poi, ovviamente, anche la musica sarà sulla stessa linea e non sarà lasciata al caso. In consolle si alterneranno i dj Maurizio Losciale, Mimmo Losapio e Carlo Gallo."I ragazzi che parteciperanno presenteranno un elenco di canzoni che vorrebbero sentire, ballare e cantare. La serata sarà incentrata sul divertentismo e sulle hit del momento, canzoni che i ragazzi e le ragazze già conoscono, in modo da sentirsi in un ambiente più familiare possibile".Aspetto interessante dell'iniziativa è che a seguito del suggerimento della psicologa di riferimento e del personale della cooperativa Uno tra noi, quattro ragazzi collaboreranno con il personale della discoteca DF Theatre ricoprendo, rigorosamente con la maglietta dello staff, vari ruoli tra cui quello del barman e camerieri, sempre supportati da professionisti del settore. L'accesso a questa serata avrà il costo simbolico di 10€ con consumazione, parte dei quali saranno devoluti in beneficenza.