Al Pala Ferrante un murales dedicato alle donne vittime di violenza

In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, alle ore 16 presso il Tensostatico (Pala Ferrante) di Trani sarà inaugurato un murales dedicato alle donne vittime di violenza ed al mondo dello sport, a cura del centro antiviolenza Save della cooperativa Promozione sociale e solidarietà, in collaborazione con il Comune di Trani - Ufficio di Piano, e assessorato alle Pari Opportunità.Nella stessa giornata verrà riparata e restituita alla sua funzione di messaggio sociale e culturale la panchina "rossa" situata in piazza Plebiscito. La panchina, realizzata nell'anno 2018 in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, rappresenta un simbolo cittadino della lotta perenne al femminicidio.