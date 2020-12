Al Senato la seconda edizione del "Premio Vittoria" dell'Osservatorio Ops

Per il secondo anno consecutivo Ops, l'osservatorio per le politiche sociali, la famiglia e la sicurezza, conferirà il prestigioso Premio Vittoria a quanti si sono distinti, ognuno nel proprio ambito, in Italia e nel mondo. La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento, ideato e voluto dal presidente Giuseppe Pierro, si terrà il 12 aprile 2021 nella sala Zuccari del Senato della Repubblica a Roma.Diversi i premiati, di fama nazionale e internazionale, accuratamente selezionati dal comitato tecnico-scientifico del premio.Di seguito alcune delle personalità che riceveranno il Premio Vittoria:On. Piero Fassino (Premio alla CARRIERA)Politico, responsabile per il PD, della Politica estera di cui è Presidente della relativa commissione alla Camera dei Deputati.Prof. Avv. Michele Filippelli (Premio all'ECCELLENZA)Professore universitario di diritto privato e di diritto civile e direttore scientifico dell'alta formazione della Fondazione Scuola Forense della Provincia di Cosenza.Pres. Kerry Kennedy (Premio al SOCIALE)Scrittrice e attivista statunitense, fondatrice del Robert F. Kennedy Center for Human Rights.Pres. Giovanni Malagò (Premio alla CARRIERA)Presidente del CONI e membro del Comitato Olimpico Internazionale.Dott. Vincenzo Magistà (Premio alla CARRIERA)Direttore dei tg di Telenorba, Teledue e della rete all-news TGNorba24, prima tra le tv private italiane, che dal Sud si è fatta largo in tutta Italia e nel mondo.Valeria Cagnina (Premio all'ECCELLENZA)Co-Founder e Mentor di OFpassiON, nominata da Forbes tra i #100UNDER30 che cambieranno l'Italia.Prof.ssa Maria Rita Parsi (Premio al SOCIALE)Psicologa, psicoterapeuta, docente, saggista e scrittrice italiana. Membro del comitato ONU sui diritti del fanciullo.Team PC4U.TECH (Premio al SOCIALE)Studenti milanesi, realizzatori della piattaforma pc4u.techDott. Catello Maresca (Premio all'ECCELLENZA)Magistrato, sostituto procuratore presso la Direzione distrettuale antimafia (DDA).On. Sandra Zampa (Premio al SOCIALE)Politica e giornalista, sottosegretario al Ministero della Salute.Pres. Francesco Polidori (Premio alla CARRIERA)Imprenditore e Fondatore dell'Università E-Campus e della Scuola Radio Elettra.Margherita Granbassi (Premio alla CARRIERA)Ex schermitrice, vanta due bronzi olimpici vinti ai Giochi del 2008 e nel 2009 vince l'oro a squadre ai Mondiali.Dott. Carlo Bo (Premio all'ECCELLENZA)Imprenditore e sindaco della città di Alba"Una scelta difficile quella di rimandare il Premio Vittoria che ci piace consegnare nel periodo di Natale - ha commentato il Presidente Giuseppe Pierro -, ma inevitabile a causa della pandemia mondiale. Quindi con tristezza, ma con indiscussa responsabilità del terribile momento che stiamo vivendo, abbiamo deciso di spostarlo ad aprile. Avremmo potuto farlo via web, ma non avrebbe avuto lo stesso calore umano". Al termine della cerimonia, in serata, come sempre il presidente Pierro sarà lieto di ospitare premiati e premianti in una esclusiva serata di gala.