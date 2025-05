Al via a Trani il progetto "Pais" per l'autonomia degli stranieri

La Biblioteca Comunale di Trani (Piazzetta S. Francesco, 1) ospiterà lunedì 19 maggio 2025, alle ore 11:00, la presentazione ufficiale del Progetto "PAIS" – Percorsi di Autonomia Individuale per Stranieri (Cod: PROG-625), finanziato con Fondo Asilo Migrazione E Integrazione (FAMI) 2021-2027 Obiettivo Specifico 1. Asilo - Misura di attuazione 1.b) Ambito di applicazione 1.d) - Intervento del Programma Nazionale f) Promozione dell'autonomia sociale ed economica dei rifugiati.Questa iniziativa rappresenta un'importante opportunità per promuovere l'integrazione e l'autonomia dei cittadini stranieri nel tessuto sociale della Provincia di Barletta Andria Trani e della Regione Puglia.Il progetto "PAIS" è stato ideato con l'obiettivo di migliorare concretamente la qualità della vita degli stranieri attraverso la creazione di percorsi personalizzati volti a favorire la loro piena autonomia.La presentazione sarà un momento cruciale per illustrare nel dettaglio gli obiettivi, le azioni previste e i benefici attesi da questa significativa iniziativa.La presentazione del Progetto FAMI "PAIS" sarà un'occasione per sottolineare la forza della collaborazione tra istituzioni a diversi livelli e il fondamentale contributo del terzo settore nel costruire comunità più accoglienti e coese. La cittadinanza e gli organi di stampa sono invitati a partecipare a questo importante evento, testimonianza di un impegno collettivo verso un futuro più inclusivo e armonioso.