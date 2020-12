Al via i vaccini anti-covid nelle Rsa pugliesi: la prima è la 94enne Maria Caldarulo

Villa Giovanna, ore 9.52, la signora Maria Caldarulo 94 anni è la prima donna ospite di una Rsa ad essere vaccinata in Puglia. "Sono felice - dice la signora Maria emozionata - e spero che tutti facciano il vaccino: è importante per proteggerci".In uno dei luoghi simbolo della lotta al Covid - tra le residenze per anziani più colpite della prima fase della pandemia - questa mattina sono partite le vaccinazioni: assieme alla signora Maria altri 29 ospiti sono stati vaccinati.La signora Caldarulo è stata la prima ospite di Villa Giovanna ad aver firmato il consenso per sottoporsi alla vaccinazione anti covid."Oggi a Bari vediamo il sole - ha detto il dg Asl Bari, Antonio Sanguedolce - siamo partiti da una Rsa e simbolicamente dagli ambulatori Covid Free dell'ospedale Di Venere. È una giornata di svolta e spero che tutti gli operatori sanitari diano l'esempio nei prossimi giorni" .I vaccini, scortati dalla polizia, sono arrivati all'interno della struttura residenziale Villa Giovanna alle 9.30 e affidati agli operatori del Dipartimento di prevenzione della Asl. Le dosi sono state ricostituite in un'area dedicata in massima sicurezza per poi essere somministrate agli ospiti della Rsa.