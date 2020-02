Al via il nuovo avviso per i progetti di Vita Indipendente in favore dei soggetti disabili

soggetti beneficiari

Ambiti territoriali Centro di domotica Apertura sportelli Indirizzo Bari - Triggiano - Modugno - Francavilla Fontana - Grottaglie Gallipoli-Gagliano del C.-Maglie - Poggiardo - Martano - Casarano - Lecce CENTRO PER L'AUTONOMIA E AUSILIOTECA – ASSOCIAZIONE e-LSA Sede di Bari: su appuntamento

Lunedì: 15,30 – 19,30

Martedì: 9,30 – 13,30

Mercoledì :9,30 -13,30 – 15,30 – 19,30

Giovedì :9,30 – 13,30

Sede di Lecce: su appuntamento

Martedì: 16,00 – 18,00

Giovedì : 16,00 – 18,00 Via Volga c/o Fiera del Levante Padiglione 129 Hub Bari

70123 Bari

Tel. 080/2149886

info@e-lsa.org

www.e-lsa.org Andria - Trani - Barletta - Corato - Molfetta - Bitonto - Grumo Appula CATA – CENTRO AUSILII TECNOLOGICI DI BITONTO (ZIP.H) Sede di Bitonto: Dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00

Lunedì e martedì ore 15.00 – 18.00

Sede di Lecce: su appuntamento Strada Privata Laterale Piazza Ferdinando II di Borbone, 18 (Piano terra)

70032 Bitonto (Bari)

Tel. 0803756461

Fax 0803501088

Cell. 3669709128

cat@personabile.org

www.personabile.org Conversano - Putignano - Gioia del C. - Mola di B. - Altamura

Gallipoli - Gagliano del C. - Maglie - Poggiardo - Martano - Casarano - Lecce DOMOS – CENTRO DI DOMOTICA SOCIALE DI CONVERSANO Sede di Conversano: Lunedì 10.00-13.00; 16.00-19.00

Martedì 10.00-13.00

Mercoledì 10.00-13.00

Giovedì 10.00-13.00; 16.00-19.00

Sede di Lecce: Martedì 10.00-12.30; 16.00-18.30

Giovedì 16.00-18.30 Via Donatello, 8

70014 Conversano (Bari)

tel. 080.9680499

info@domoticasociale.it

www.domoticasociale.it Foggia - Cerignola - Troia - Lucera - Manfredonia - San Marco L. - Vico del G. - San Severo - Canosa - San Ferdinando di P. CERCAT DI CERIGNOLA Sede di Cerignola:

Lunedì: 08.30 – 13.30

Martedì: 15.30 – 19.00

Mercoledì: 08.30 – 13.30

Giovedì: 15.30 – 19.00

Venerdì: 08.30 – 13.30 Via Urbe (angolo via La Spezia) – Centro di Quartiere Cerignola (FG) – 71042

Tel/fax: 0885 42 53 70

pro.vi@cercat.it

www.cercat.it Brindisi - Ostuni - Campi S.- Nardò - Galatina - Manduria - Mesagne Gallipoli - Gagliano del C. - Maglie - Poggiardo - Martano - Casarano - Lecce CENTRO AUSILII DELL'ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA" DI OSTUNI Sede di Ostuni:

LUNEDI': 14.00-18.00

MARTEDI': 9.00-13.00

MERCOLEDI': 9.00-13.00

GIOVEDI': 14.00-18.00

VENERDI': 9.00 – 13.00 Via dei Colli, 5/7

72017 Ostuni (BR)

tel 0831 349111 (centralino)

fax - 0831 349246

provi.lanostrafamiglia@OS.LNF.IT

http://www.emedea.it/centro-ausili/ Taranto - Massafra - Martina F. - Ginosa ISAC-PRO COOPERATIVA SOCIALE DI TARANTO Sede di Taranto:

Lunedì 10.00 - 13.00

Martedì 10.00 - 13.00

15.00 - 18.00

Mercoledì 10.00 - 13.00

Giovedì 10.00 - 13.00

16.00 - 18.00

Venerdì 10.00 - 13.00 Viale Virgilio, 99

74123 Taranto (TA)

tel. 324 6222 546

isacprocoop@pec.it

info@mediterraneo.social

www.mediterraneo.social

Anche per le annualità 2020-2021 la Regione Puglia ha approvato il nuovo Avviso pubblico per la selezione dei Progetti di Vita indipendente denominati "Pro.V.I." e " Pro.V.I. Dopo di Noi ".Tale misura di sostegno si rivolge a tutte le persone con disabilità fisiche e/o psichiche in possesso di certificazione handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92, residenti in Puglia da almeno 12 mesi La Regione ha predisposto ben 9 milioni di euro suddivisi fra tutti gli Ambiti territoriali.L'avviso prevede due tipi di persone di età compresa tra i 16 e i 66 anni ; persone in grado di esprimere la propria capacità di autodeterminazione;persone per le quali non siano stati attivati percorsi assistenziali individualizzati (PAI) sostenuti con l'Assegno di curadurata complessiva del progetto pari a n. 12 mesi per il quale è riconosciuto un importo massimo di Euro 15.0000,00persone di età compresa fra i 18 e i 64 anni prive del sostegno familiare (o per assenza dei genitori o per loro inadeguatezza nel supporto al soggetto disabile);del progetto è quella di favorire l'autonomia e la valorizzazione delle capacità funzionali attraverso: l'acquisto di ausili tecnologici e/o domotici, spese di ristrutturazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche, azioni mirate all'inserimento socio-lavorativo, percorsi di integrazione sociale, completamento del percorso formativo o di studio.I soggetti interessati devono presentare un progetto personale di Vita Indipendente, coerente con le finalità dell'Avviso., inoltrando la manifestazione di interesse sul portale Puglia Sociale - Sezione Pro.V.I. a partireIl richiedente, al fine di ottenere il servizio di consulenza e affiancamento individuale per la costruzione del progetto, potrà rivolgersi ad uno dei Centri di Domotica accreditati alla piattaforma telematica dedicata e di seguito elencati.